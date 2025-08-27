فيديو كوميدي.. عريس يصل إلى قاعة زفافه بـ"سيارة غريبة"

كتب – سيد متولي

تشتهر حفلات الزفاف الهندية بألوانها الزاهية وبريقها واحتفالاتها المبالغ فيها، وسواءً أُقيم حفل الزفاف في الهند أو في الخارج، فإن أجواء الجنون دائمًا ما تكون في أوجها.

وبحسب موقع "إن دي تي في"، انتشر فيديو زفاف من تايلاند على نطاق واسع، حيث يُمكن رؤية العريس يصل مع موكب الزفاف في سيارة باتموبيل، وهي السيارة التي يستخدمها البطل الخارق، باتمان.

في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، يُرى العريس جالسًا على سطح سيارة باتموبيل، بينما يرقص من حوله ويحتفلون فرحًا، كما يُرى العريس مستمتعًا أيضًا، وهو يرقص بحماس، بينما تُعلن الطبول عن وصوله.

"انطلق فينيل مع موكب زفافه المليء بالفرح والطبول والأصدقاء)" تم التعليق على الفيديو على انستجرام.

في معظم حفلات الزفاف، يصل العريس إلى حفل الزفاف على عربة تجرها الخيول أو سيارة، لكن فينيل، الذي يبدو أنه من كبار محبي باتمان، فاجأ الجميع باختياره.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

حصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة ومئات التعليقات، حيث أبدى غالبية المستخدمين إعجابهم باختيار السيارة.

"هكذا يكون دخولك بارات!" قال أحد المستخدمين، وأضاف آخر: "كان من الأفضل لو تزوج وهو يرتدي زي باتمان".

وعلّق ثالث: "الجميع يركز على السيارة، أرجو من أحدكم أن يتفقد حالة العريس أيضًا".

وقال رابع: "أخي فينيل يعيش الحلم هنا".

اقرأ أيضا:

نسرين طافش بإطلالة جريئة.. ما سر اختيارها لـ صيحة الظهر المكشوف؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. كيف نسقت إطلالتها؟

"فستان الستارة وتاج القرون".. أغرب إطلالات ميريام فارس التي أثارت الجدل

25 صورة لإطلالات متشابهة بين جورجينا وياسمين صبري

مكشوفة وملفتة.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات النجمات في حفل YSL Beauty