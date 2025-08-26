14 مطعما تحت الماء حول العالم.. وجبات بين أسراب الأسماك (صور)

كتب - محمود عبده:

بينما يسعى عشاق السفر وتجارب الطعام الفاخرة وراء كل ما هو جديد وغريب، تبقى تجربة تناول الطعام تحت سطح البحر استثنائية تتخطى التوقعات.

وبعيدًا عن إطلالات الجبال وغروب الشمس التقليدية، تقدم بعض الوجهات حول العالم مغامرة فريدة عبر تناول وجبتك وسط أسراب الأسماك، في قلب المحيط، محاطًا بجدران زجاجية شفافة توفر رؤية بانورامية لعالم بحري ينبض بالحياة.

من جزر المالديف إلى النرويج، إليك أبرز 14 مطعماً تحت الماء، وفقًا لموقع businessinsider.

1- بار الأتريوم - برلين، ألمانيا

يقع داخل فندق راديسون بلو، أسفل أكبر حوض أسطواني في العالم، حيث تحيط بك الأسماك من الأعلى وليس الجوانب فقط.

2- Subsix - جزر المالديف

أول ناد ليلي تحت الماء في العالم، على عمق 6 أمتار، يمكنك تناول الفطور أو العشاء، ثم الرقص بين الأسماك، ولا يمكن الوصول إليه إلا بالقارب، ما يزيد من حصرية التجربة.

3- Sharks Underwater Grill - أورلاندو، فلوريدا

داخل سي وورلد، تجربة ممتعة وتعليمية في آن واحد، وسط أسماك القرش.

4- لوسيانوغرافيك سابمارينو - فالنسيا، إسبانيا

مطعم أنيق داخل أكبر حوض أسماك في أوروبا، يقدم أطباق البحر الأبيض المتوسط وسط أجواء حالمة وإضاءة مستوحاة من قناديل البحر.

5- أوسيانو - دبي، الإمارات

رومانسية تحت الماء في أتلانتس النخلة، مع إمكانية إرسال رسائل شخصية عبر غواص خلال العشاء.

6- Cargo Hold - ديربان، جنوب أفريقيا

مطعم داخل سفينة تاريخية، يطل على حوض للأسماك، ما يمنح تجربة عشاء فريدة وغنية بثقافة المحيط الهندي.

7- 5.8 Undersea - جزر المالديف

أكبر مطعم زجاجي تحت الماء في العالم، بـ10 طاولات فقط داخل قبة زجاجية بالكامل، يقع على عمق 5.8 أمتار ويتميز بهدوئه الساحر وشعابه المرجانية الجذابة.

8- Aquarium Restaurant - الولايات المتحدة

أربعة مواقع في ناشفيل، دنفر، هيوستن وكيما، مناسبة للعائلات مع إطلالات على مئات الكائنات البحرية من مختلف أنحاء العالم.

9- Sea - جزر المالديف

مطعم وقبو نبيذ في آن واحد، يجمع بين الطعام الفاخر ومشاهدة الأسماك وسط تصميم مرآوي مبتكر.

10- إيثا - جزر المالديف

أول مطعم زجاجي بالكامل تحت الماء في العالم، يقع على عمق 5 أمتار، ويقدم قائمة من 7 أطباق وسط إطلالة بانورامية بزاوية 180 درجة على الحياة البحرية.

11- Coral Reef - أورلاندو، فلوريدا

مطعم ديزني تحت الماء، داخل مركز إبكوت، يضم أكثر من 4,000 كائن بحري، في بيئة تعليمية مثالية للأطفال والكبار.

12- Under - النرويج

أكبر مطعم تحت الماء في العالم، يقع على الساحل الجنوبي للنرويج، ويتسع لـ100 شخص، ويعمل أيضاً كمركز أبحاث بحري.

13- ناثان أوتلو في المهارا - دبي، الإمارات

مطعم داخل فندق برج العرب جميرا، مع جدران زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف تأخذك إلى عالم بحري أخّاذ، مصحوبًا بقائمة مأكولات بحرية فاخرة.

14- بوسيدون - فيجي

مطعم ومنتجع تحت الماء بالكامل، لم يفتح بعد للحجوزات، لكنه يعد بتجربة مذهلة تشمل الإقامة والنوم وتناول الطعام في أعماق البحر.