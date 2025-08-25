تعرضت لصدمة نفسية.. لن تتوقع ما وجدته امرأة أمريكية في طعامها

كتب – سيد متولي

زعمت امرأة أمريكية أنها عثرت على طرف إصبع بشري في شطيرة دجاج طلبتها من مطعم في أستوريا، نيويورك.

وقالت المرأة، التي تدعى ماري إليزابيث سميث، 43 عامًا، من مانهاتن، إنها أصيبت بصدمة نفسية بعد أن قضمت لفافة الدجاج التي تحتوي على طرف إصبع بشري، بما في ذلك الظفر.

وبحسب الدعوى التي رفعتها، فقد وقعت الحادثة عندما طلبت العنصر في Create Astoria، وهو مطعم متوسطي في كوينز، حيث كانت معتادة على تناول الطعام مرتين في الأسبوع على الأقل.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست عن محاميها، روبرت مينا، قوله: "لقد عضت [الإصبع]، وأدركت أن هناك خطبًا ما، فبصقته، كان الأمر مروعًا بالنسبة لها".

وقال السيد مينا، إن أطراف الأصبع تم إرسالها إلى أحد المختبرات لإجراء الاختبارات عليها، وتبين أن الأنسجة تعود لأنثى بشرية.

وفي أعقاب الحادث، اضطرت السيدة إلى الخضوع لعلاج مكثف بمضادات الفيروسات القهقرية لحماية نفسها من أي أمراض قاتلة محتملة ربما تعرضت لها بسبب تناول إصبع مقطوع.

"هذا جعلني حذرة جدًا بشأن أي شيء أتناوله، استغرق الأمر وقتًا طويلًا لأستجمع شجاعتي لأتناول الدجاج مجددًا، لم أتخيل يومًا أن هذا سيحدث،" قالت السيدة.

"دعوى قضائية سخيفة"

في هذه الأثناء، وصف تيدي كاراجيانيس، صاحب المطعم، دعوى السيدة بأنها "سخيفة" و"احتيالية"، مضيفًا أنه لم تكن هناك موظفات يعملن في يوم الحادث.

وقال كاراجيانيس: "لا أستخدم موظفات قط في خط التحضير، فهي لا ترغب في إجراء فحص الحمض النووي على [طرف الإصبع]، مما قد يثبت أنها [لم تأت] من إحدى موظفاتي".

وأضاف كاراجيانيس أنه ينوي رفع دعوى مضادة بشأن هذه الاتهامات "المروعة".

