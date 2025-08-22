أغرب فندق في العالم.. إقامتك داخل طائرة فاخرة (صور)

كتب - محمود عبده:

في ظل تنافس شركات الطيران على استقطاب المسافرين من أصحاب الدخل المرتفع عبر أجنحة أشبه بغرف الفنادق في درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى، يبدو أن السيناريو المعاكس، تحويل طائرة تجارية إلى جناح فندقي، لا يزال نادرا ومثيرا للدهشة.

وهذا بالضبط ما ينتظر الضيوف في "الجناح 737"، أحد أبرز معالم فندق كوريندون أمستردام نيو ويست، حيث تشكل طائرة بوينغ 737-800 الحقيقية القطعة المركزية لجناح فاخر تبلغ مساحته 1200 قدم مربع، في الطابق العلوي من الفندق، وفقا لموقع afar .

ورغم اقتصار التصميم على الجزء الأمامي من الطائرة، فإن التجربة تحاكي إلى حد كبير بيئة الطيران على ارتفاع 30 ألف قدم.

فور دخول الضيوف إلى الجناح، يرحب بهم عبر نظام اتصال داخلي، يتبعه صوت الجرس المألوف لأي مسافر معتاد على السفر الجوي.

داخل الطائرة، يمكن للضيوف الجلوس على مقاعدهم المفضلة عبر خمسة صفوف مرتبة بثلاثة مقاعد في كل صف.

وتشمل التجهيزات: أحزمة أمان، وطاولات طعام، وخزائن علوية عملية، إلى جانب عربتي طعام ومشروبات "فارغتين" في المطبخ الأمامي، مع وجود دورة مياه "مقفلة".

ويعرف الجناح أيضا باسم "جناح قمرة القيادة"، حيث يمكن للضيوف استخدام نير التحكم الذي كان يستخدم سابقا كجهاز محاكاة للطيارين المتدربين.

أدوات التحكم لم تعد تعمل، لكن الضيوف بإمكانهم الضغط على الأزرار وسحب الرافعات بحرية.

وتواجه مقدمة الطائرة نافذة كبيرة، يبرز منها جزء طولي بطول ثلاثة أقدام، يمنح شعورا بالطيران.

وفي يوليو 2022، وقعت مجموعة فنادق ومنتجعات كوريندون اتفاقية امتياز مع مجموعة ماريوت الدولية، ما أتاح حجز جناح 737 باستخدام نقاط برنامج ماريوت بونفوي.

كما يمكن الحجز بأسعار تبدأ من 294 يورو "317 دولارا" لأعضاء البرنامج، و299 يورو "323 دولارا" لغير الأعضاء.

