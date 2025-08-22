ما سر الحلم بالميت؟.. رسائل خفية

كتبت- نرمين ضيف الله:

الحلم بشخص متوفى من الرؤى الشائعة التي تحمل دلالات متعددة، تختلف باختلاف حالة الرائي وظروفه، وكذلك حال الميت في المنام؛ سواء كان مرتاحًا، صامتًا، متحدثًا، حزينًا أو مبتسمًا.

في التقرير التالي أبرز الدلالات العامة وفقا لما جاء في موقعي "Dream Poly" و"Verywell Mind".

اشتياق وحنين

إذا رأيت شخصًا ميتًا تعرفه في المنام، فقد يكون الحلم ببساطة انعكاسًا لحالة الاشتياق أو الحنين له، خاصة إذا كانت علاقتك به قوية أو فقدته مؤخرًا.

رسالة أو تنبيه

في بعض التفسيرات، يُقال إن ظهور الميت قد يحمل رسالة غير مباشرة للرائي، وإذا كان المتوفي يبتسم أو في حال جيد، فهذا يُطمئن الحالم على حاله في الآخرة، وإن كان حزينًا أو صامتًا أو يرتدي ملابس متّسخة، فقد يُشير إلى طلب الدعاء أو الصدقة أو يكون إنذارًا للرائي بمراجعة نفسه في أمرٍ ما.

شعور بالذنب أو عدم اكتمال

أحيانًا يدل الحلم على وجود مشاعر ذنب أو تأنيب تجاه المتوفي، ربما لعدم توديعك له بشكل كافٍ، أو تقصير حدث أثناء حياته.

طمأنينة وتواصل روحي، بينما البعض يفسر هذه الأحلام كنوع من التواصل الروحي، خاصة إذا جاء المتوفي في هيئة هادئة ومُضيئة، وكأنه يرسل طمأنينة أو يُخفّف من ألم الفقد.

في التفسير النفسي، يُعبّر ظهور الميت عن جزء من نفسك تحاول التصالح معه، أو أن هناك أمرًا قديمًا لم يُحلّ بعد، فتُعيد الذاكرة إنتاجه في الحلم.

