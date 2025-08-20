قوام الساعة الرملية.. عارضة أزياء تثير الجدل بشكل جسمها (صور)

كتبت- نرمين ضيف الله:

أظهرت العارضة الفنزويلية أليرا أفينداينو سعيًا غير تقليدي لتحقيق قوام يشبه الساعة الرملية، إذ بدأت رحلتها منذ عام 2009 وما زالت مستمرة في رسم هذا الهدف الجسدي بوسائل غير عادية. 16 عاما من الالتزام بالمشد منذ عام 2009، اعتمدت أليرا أفينداينو على ارتداء مشد ضاغط لمدة تصل إلى 23 ساعة يوميًا، حتى أثناء النوم، ولا تخلعه إلا لساعة واحدة للراحة والاستحمام، وفق موقع "Metro News". عمليات تجميلية لدعم الفكرة وكشفت العارضة أنها أنفقت أكثر من مليون جنيه إسترليني، في محاولة للحصول على أصغر خصر في العالم. إلى جانب المشد، خضعت أليرا لعدة عمليات تجميلية، منها تضخيم الثدي ثلاث مرات، تجميل الأنف، حقن لتكبير الأرداف، وشد الجسم لتعزيز تناسق أردافها مع خصرها الصغير الذي تقلص إلى 20 بوصة فقط. وقالت أليرا أفينداينو لمجلة NeedToKnow: "أجد صعوبة في شراء الملابس، إذ لا يوجد شيء يناسبني، مقاساتي فريدة من نوعها، ولدي وركان عريضان بشكل طبيعي. أحتاج إلى ملابس مصممة خصيصًا لي، لقد كان استثمارًا كبيرًا، تحسينات وعلاجات وغذاء صحي، الالتزام كبير، وبصراحة، يجب أن يكون جسدي مؤمنًا". بالإضافة إلى إنفاق مليون جنيه إسترليني على مهمة تنحيف خصرها، أنفقت أليرا أيضًا 471 ألف جنيه إسترليني على جراحات التجميل، بما في ذلك 7 عمليات تكبير للثدي وأربع عمليات تجميل للأنف وقشور للأسنان. تحذيرات طبية من التوتر الزائد رغم طموحها الجمالي، حذّر بعض الأطباء من أن ارتداء المشد الضاغط لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل ضغط على الأعضاء الداخلية. قصة أليرا أثارت ردود فعل متنوعة؛ فالبعض أثنى على تصميمها، بينما اعتبرها الآخرون مبالغة قد تضر بالصحة، واتهمها البعض بأنها تتجاوز حدود المقبول، لكنها تصر على عدم ندمها وتقول: "هذا أفضل شيء حدث لي". ما هي مخاطر ارتداء الكورسيهات؟ ارتداء الكورسيهات عادة تعود إلى قرون، لكنه يشكل مخاطر طبية جسيمة على الرغم من جماله، ووفقا لموقع "مايو كلينيك" تشمل الأضرار: تلف الأعضاء الداخلية الضغط على الأضلاع وعلى أعضاء مثل الكبد والمعدة والأمعاء. نزوح وتشوه هذه الأعضاء. مشاكل هضمية. انخفاض سعة الرئة واضطراب الدورة الدموية. صعوبات في التنفس ويمكن أن يحد انقباض القفص الصدري من تمدد الرئتين، ما يقلل استنشاق الأكسجين، ومع مرور الوقت يؤدي إلى مشاكل في التنفس وانخفاض القدرة على التحمل. الحالات الشديدة ويمكن أن يؤدي الاستخدام المطول للمشدات الضيقة إلى انخماص الرئة، إذ تنهار أجزاء من الرئتين بسبب عدم كفاية التهوية.