أغلى فنجان في العالم.. قهوة من روث الفيلة بسعر خيالي

كتبت- أسماء مرسي:

في قلب منطقة المثلث الذهبي شمال تايلاند، تُنتج واحدة من أندر وأغلى أنواع القهوة في العالم باستخدام طريقة غريبة وغير متوقعة، من روث الفيلة.

تعرف هذه القهوة باسم "قهوة العاج الأسود"، وتُصنع من حبوب "أرابيكا" التي تستهلكها الفيلة، ثم تُطرح في فضلاتها، إذ تُجمع الحبوب وتُنظف وتُحمص بعد مرورها بعملية تخمير طبيعية داخل أمعاء الفيل، وفقا لموقعي "timesofindia" و"colombiaone".

كيف تُصنع أغلى قهوة في العالم؟

عملية إنتاج هذه القهوة الفريدة معقدة ومكلفة، وتشمل:

تغذية الأفيال

يُقدم للقرويين حبوب البن الخام يدويا، والتي تُخلط مع الأرز والموز والفاكهة لتكون وجبة للأفيال.

الهضم والتخمير

تهضم الأفيال الحبوب لمدة تتراوح بين 15 إلى 17 ساعة، حيث تُخمر الحبوب طبيعيا داخل الجهاز الهضمي للفيل.

الاستخراج والمعالجة

بعد ذلك، تُستخرج الحبوب من روث الفيلة وتُنظف جيدا، ثم تُجفف وتُحمص.

سر ارتفاع قهوة روث الفيل

سعر الكيلوجرام من قهوة العاج الأسود يتراوح بين 1500 إلى 3000 دولار، بينما يُباع فنجان واحد منها بـ50 دولارا.

ما الذي يميز قهوة "العاج الأسود"؟

تُكتسب قهوة العاج الأسود نكهتها الفريدة من عملية التخمير الطبيعي، وبسبب كون الأفيال حيوانات عاشبة، فإنها تهضم حبوب البن بطريقة تُخرج السكريات الطبيعية وتُزيل المرارة منها.

يصفها مؤسس المشروع بليك دينكين بأنها تتميز بنكهات زهرية والشوكولاتة والكرز، وقوام ناعم خال من المرارة، ما يمنحها مذاقا فريدا يستحق قيمتها العالية بالنسبة لمحبي القهوة.