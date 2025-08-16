بعد الخاتم.. كريستيانو رونالدو يفاجيء جورجينا بـ3 هدايا خيالية

كتبت- أسماء مرسي:

قدم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال، هدايا خطوبة باهظة لخطيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بالإضافة إلى خاتم الخطوبة الماسي.

تكلفة الهدايا تتجاوز ربع مليون جنيه إسترليني

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية وموقع "goal"، أنفق رونالدو ما يقارب 270 ألف جنيه إسترليني "أي ما يعادل 313 ألف يورو أو 365 ألف دولار" على الهدايا، التي قدمها لخطيبته، حيث تم الإعلان رسميا عن خطبتهما بعد أن تقدم بطلب الزواج منها، وظهرت جورجينا بخاتم خطوبة ضخم بـ3،7 مليون جنيه إسترليني.

تفاصيل الهدايا الفاخرة

سيارة بورش تايكان

تصدرت سيارة بورش تايكان الكهربائية البيضاء قائمة الهدايا، حيث بلغ سعرها 78,250 جنيها إسترلينيا، وهذه الهدية الأغلى ضمن المجموعة التي قدمها رونالدو لجورجينا.

ساعات فاخرة

كما شملت الهدايا ساعتين فاخرتين، الأولى من علامة أوديمار بيجيه بسعر 53 ألف جنيه إسترليني، والثانية من تصميم باتيك فيليب، بلغت قيمتها 42 ألف جنيه إسترليني.

حقائب فاخرة وملابس أنيقة

أنفق رونالدو قرابة 7,000 جنيه إسترليني على حقائب يد من ماركتي كريستيان ديور ولويس فويتون، إضافة إلى 18,700 جنيه إسترليني على مجموعة من الفساتين والبلوزات الراقية.