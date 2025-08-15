زراعة سن في العين؟.. عملية جراحية تعيد البصر لكفيفة بعد 10 سنوات

كتب - محمود عبده:

في واقعة طبية تعد من بين الأغرب والأكثر ابتكارا، أجرى أطباء في كندا عملية جراحية استثنائية أعادت الأمل لامرأة فقدت بصرها منذ عشر سنوات، وذلك عبر زرع سن بشري داخل عينها، في خطوة تهدف إلى استعادة قدرتها على الإبصار.

ابتكار طبي جديد

نشر مستشفى "ماونت سانت جوزيف" في مدينة فانكوفر الكندية، على موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الجراحة التي خضعت لها المريضة "جايل لين"، والتي بدأت مرحلتها الأولى في فبراير الماضي.

وتعرف العملية النادرة باسم "جراحة السن في العين" "Osteo-odonto-keratoprosthesis"، وهي إجراء معقد يجمع بين طب الأسنان وجراحة العيون.

كيف تجرى الجراحة؟

تعتمد التقنية على استخدام سن من المريض نفسه – وغالبا ما يكون الناب – حيث يتم إزالة السن وحفره من الداخل لإدخال عدسة بلاستيكية دقيقة، ثم يعاد تشكيل السن بشكل مستطيل لتثبيت العدسة بداخله.

بعد ذلك، يتم زرع السن في خد المريض لمدة ثلاثة أشهر ليكتسب نسيجا داعما يمكن استخدامه لاحقا في العين.

العين تتهيأ للزرع

أوضح الدكتور "جريج مولوني"، جراح العيون المشرف على الحالة، أن عين المريضة تم إعدادها للعملية عبر إزالة الطبقة السطحية من القرنية واستبدالها بطعم من الأنسجة الرخوة المأخوذة من داخل خدها.

وأضاف أن الهدف من هذه المرحلة هو تمكين العين من استقبال الزرع لاحقا دون رفضه.

المرحلة النهائية.. زراعة السن في العين

بعد اكتمال فترة التحضير، سيتم إزالة السن المزروع في الخد وزرعه في مقدمة العين، أسفل نسيج الخد نفسه.

وتنتج عن هذه العملية عين ذات مظهر مختلف – وردية اللون تتوسطها دائرة سوداء صغيرة – تتيح للمريض الرؤية من خلالها، ونظرا لتعقيد الجراحة، يتم إجراؤها في عين واحدة فقط.

مريضة تستعيد الأمل

تحدثت "جايل لين" عن تجربتها المؤثرة قائلة:"لم أر نفسي منذ عشر سنوات... إذا حالفني الحظ واستعدت بعضا من بصري، فسأتمكن من رؤية أشياء رائعة".

هذه التقنية الرائدة، رغم غرابتها، تمثل بصيص أمل جديد للمصابين بـ العمى القرني، وهي حالة يفقد فيها المريض البصر نتيجة تلف في القرنية.

ومع التقدم الطبي، قد تفتح مثل هذه العمليات آفاقا غير مسبوقة لعلاج حالات كان يعتقد سابقا أنها ميؤوس منها.

