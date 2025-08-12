قبل إعلان زفافها.. 20 صورة لإطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الإسبانية وصديقة النجم البرتغالي وقائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو، "التريند" مؤخرا، بعد انتشار أنباء عن زواجهما.

وخلال الفترة الماضية، ظهرت جورجينا بعدة إطلالات جريئة ومُلفتة أثارت الجدل، نستعرضها لكم في السطور التالية، وفقا لعدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

فستان أسود جريء في حفل ميت غالا ارتدت جورجينا بفستان جريء حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزود بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وعلق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالتها في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا: "الإطلالة غير موفقة ولا تتناسب مع طبيعة وأجواء حفل ميت جالا، كما أن تسريحة الشعر والمكياج غير موفقين".

فستان فوشيا كما أطلت بفستان فوشيا قصير فوق الركبة بقصة ضيقة أبرزت قوامها، وبصيحة الظهر المكشوف ونسقت معه حذاء أبيض، مع وضع مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان أسود قصير تألقت أيضا بإطلالة جريئة، إذا ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود ضيق وجريء بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفوشيا من شانيل.

كما اختارت وضع مكياج طبيعي، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها. فستان مزين بالورود ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، مزينا بنقوش زهرية صغيرة باللون الوردي الفاتح، كما تميز بتصميمه بقصة صدر على شكل حرف V، كما جاء بخصر محدد يبرز رشاقة قوامها.

واعتمدت ناعما، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وأسورة، وحلق.

فستان فضي لامع ظهرت أيضا بإطلالة ملفتة، إذا ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي اللامع ضيق وجريء بقصة الكب، واعتمدت مكياج بدرجات الألوان الترابية وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وحلق، وخاتم.

