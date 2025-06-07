واقعة غريبة.. شاب يتسلق جدار منتجع ترامب لطلب الزواج من حفيدته

ألقت الشرطة في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، القبض على رجل يُزعم أنه تسلق سياجًا وحاول الدخول إلى منتجع مار إيه لاجو الخاص بالرئيس الأمريكي ترامب.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية لشبكة سي بي إس نيوز، إن المتسلل المزعوم – ويدعى أنتوني توماس رييس- "تسلق سياجًا محيطيًا وأطلق الإنذارات".

واحتجزه جهاز الخدمة السرية "دون حوادث" قبل أن تعتقله الشرطة المحلية في بالم بيتش وتوجه إليه تهمة التعدي على ممتلكات الغير، وفقًا للمتحدث.

وزُعم أن الرجل المعتقل أبلغ الشرطة المحلية أنه يأمل التحدث مع ترامب، ويرغب في الزواج من حفيدته البالغة من العمر 18 عامًا، وفقًا لتقرير اعتقال حصلت عليه صحيفة بالم بيتش ديلي نيوز.

وكان ترامب في واشنطن وقت الحادث، ولم يكن أي من عناصر الخدمة السرية موجودًا وقت وقوع الحادث.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها منتجع مار-أ-لاجو حوادث أمنية، فزُعم أن رجلاً حاول دخوله مرارًا وتكرارًا العام الماضي، قبل الانتخابات وبعدها، كما أُلقي القبض على شخصين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير خلال الولاية الأولى لترامب عام 2019.

وكاي ترامب، التي كانت محور الحادثة، هي ابنة دونالد ترامب جونيور وحفيدة الرئيس، لاعبة جولف موهوبة ومؤثرة بارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على تيك توك، وأكثر من مليون مشترك على يوتيوب.

اقرأ أيضا:

غني بالزنك.. نوع "تسالي" يحمي من أمراض القلب ويحسن المزاج في العيد

مشروب يسبب السرطان وحصوات الكلى.. احذر تناوله بعد الأكل في العيد

هتسافر في العيد؟.. احذر تناول هذه الأطعمة في الطائرة

"ينظف ويكنس".. أول روبوت في العالم يعمل في الفنادق

لهذه الأسباب.. احذري ارتداء الذهب والفضة معا