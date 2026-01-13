ابتكار هندسي ومميزات فريدة.. أطول المباني في العالم

ميرديكا 118، كوالالمبور، ماليزيا

تمثل أطول المباني في العالم القدرة البشرية المذهلة في التغلب على التحديات المعمارية والهندسية.

وفيما يلي، نكشف لكم أطول المباني في العالم، وفق ما أوضح موقع "interestingengineering".

ميرديكا 118، كوالالمبور، ماليزيا

يعد ثاني أطول مبنى في العالم، حيث يتألف من 118 طابقا تضم فندق ويحتوي الجزء السفلي على مجمع تجاري من 7 طوابق يسمى مول 118.

ويضمن هذا المزيج المتكامل من الضيافة والسياحة والمساحات التجارية استمرارية الحركة والحيوية في جميع أرجاء المبنى، كما يعزز الاقتصاد.

برج شنغهاي، الصين

اكتمل بناؤه عام 2015 ويبلغ ارتفاعه 632 متر، ويعد أطول مبنى في الصين، ويضم مساحات مكتبية وفنادق وحديقة فريدة في قمته.

برج خليفة، دبي

يصل ارتفاعه 828 متر ويتميز بتصميم فريد مستوحى من العمارة الإسلامية، ويضم مزيجا من الوحدات السكنية والمكاتب والفنادق.

مركز بينج آن المالي، الصين

يبلغ ارتفاعه 599 متر واكتمل بنائه عام 2017، ويضم مكاتب وفندق ومتاجر.

وبالإضافة إلى ذلك، تصميمه الأنيق وواجهته المزودة بتقنية LED يجعله معلَما معماريا بارزا في مدينة شنتشن.

برج لوت وورلد، كوريا الجنوبية

يبلغ ارتفاع برج لوت وورلد الذي افتتح عام 2017 555 متر، ويضم المبنى مساحات تجارية وفندق فاخر وشقق سكنية.

مركز التجارة العالمي الأول، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

يبلغ ارتفاع مركز التجارة العالمي الجديد، الذي اكتمل بناؤه عام 2014، 541 مترا ويضم مكاتب ومتحف ونصب تذكاري وطني لضحايا أحداث 11 سبتمبر.

