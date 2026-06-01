كشفت خبيرة علم الطاقة سونيا الحبال، عن أهمية مداخل المنازل في علم الطاقة، مؤكدة أن باب المنزل يعد مدخل الرزق ومخرجه الأساسي، وأحد أهم مصادر الطاقة المؤثرة في حياة قاطنيه.

وأكدت الحبال خلال لقائها ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن باب المنزل الرئيسي يمثل "نقطة طاقة محورية"، حيث إن دخول أي شخص إلى المنزل وهو مشحون بطاقة سلبية أو إيجابية يؤدي إلى انتشار هذه الطاقة داخل المكان لمدة قد تصل إلى يومين، ما ينعكس بشكل مباشر على الأجواء النفسية والطاقة الموجودة داخل المنزل.



وأشارت خبيرة الطاقة، إلى أن اختيار لون باب المنزل الخارجي يلعب دورا مهما، لذا يفضل أن يكون لون مدخل المنزل داكنا مثل البني الغامق أو الأسود، وذلك لقدرتها على امتصاص الطاقات السلبية بشكل كامل وفي المقابل، يفضل أن تكون الجهة المطلة على داخل المنزل بألوان فاتحة أو ناصعة البياض، للمساعدة في منع تسلل الطاقات السلبية إلى الداخل.

وأضافت الحبال، أن ارتباط الطاقة بلون مدخل المنزل، يعود بجذوره إلى المصريين القدماء، ونرى أن اعتمادهم على الألوان الداكنة في مداخل المنازل، إدراكا منهم لتأثيرها الطاقي القوي.

وشددت على أهمية استخدام تعليقات مصنوعة من النحاس على مداخل المنازل، مؤكدة أنها من الوسائل الفعالة للتخلص من الطاقة السلبية وتنقية المكان والتخلص من طاقة الحسد التي يمكن أن يكون حاملها أحد الزائرين.

وحذرت خبيرة الطاقة، من وضع الرموز أو العلامات على واجهة باب المنزل، مثل رمز "العين"، والتي يعتقد البعض أنها تمنع الحسد، مؤكدة أن تأثيرها يكون عكسيا وتتسبب في جذب طاقات سلبية بدلا من صدها.

وأوضحت أن اتجاه فتح باب المنزل له دلالة طاقية مهمة، حيث إن فتح الباب إلى الخارج يؤدي لطرد الطاقة الإيجابية والفرص والتحسينات التي يمكن أن تطرأ على حياة أصحاب المنزل.

واختتمت حديثها بالتنبيه إلى أن الأصوات الصادرة من الأبواب، والمعروفة بـ"التزييق"، تعد مصدرا لزيادة الطاقة السلبية داخل المنزل، وتؤدي إلى الشعور بالحزن والضيق وتعكر المزاج.

