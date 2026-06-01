إعلان

ألوان الأبواب.. المفتاح الخفي لجذب الطاقة الإيجابية للمنزل

كتب : آلاء نبيل أحمد

07:00 م 01/06/2026

جذب الطاقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت خبيرة علم الطاقة سونيا الحبال، عن أهمية مداخل المنازل في علم الطاقة، مؤكدة أن باب المنزل يعد مدخل الرزق ومخرجه الأساسي، وأحد أهم مصادر الطاقة المؤثرة في حياة قاطنيه.

وأكدت الحبال خلال لقائها ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن باب المنزل الرئيسي يمثل "نقطة طاقة محورية"، حيث إن دخول أي شخص إلى المنزل وهو مشحون بطاقة سلبية أو إيجابية يؤدي إلى انتشار هذه الطاقة داخل المكان لمدة قد تصل إلى يومين، ما ينعكس بشكل مباشر على الأجواء النفسية والطاقة الموجودة داخل المنزل.


وأشارت خبيرة الطاقة، إلى أن اختيار لون باب المنزل الخارجي يلعب دورا مهما، لذا يفضل أن يكون لون مدخل المنزل داكنا مثل البني الغامق أو الأسود، وذلك لقدرتها على امتصاص الطاقات السلبية بشكل كامل وفي المقابل، يفضل أن تكون الجهة المطلة على داخل المنزل بألوان فاتحة أو ناصعة البياض، للمساعدة في منع تسلل الطاقات السلبية إلى الداخل.

وأضافت الحبال، أن ارتباط الطاقة بلون مدخل المنزل، يعود بجذوره إلى المصريين القدماء، ونرى أن اعتمادهم على الألوان الداكنة في مداخل المنازل، إدراكا منهم لتأثيرها الطاقي القوي.

وشددت على أهمية استخدام تعليقات مصنوعة من النحاس على مداخل المنازل، مؤكدة أنها من الوسائل الفعالة للتخلص من الطاقة السلبية وتنقية المكان والتخلص من طاقة الحسد التي يمكن أن يكون حاملها أحد الزائرين.

وحذرت خبيرة الطاقة، من وضع الرموز أو العلامات على واجهة باب المنزل، مثل رمز "العين"، والتي يعتقد البعض أنها تمنع الحسد، مؤكدة أن تأثيرها يكون عكسيا وتتسبب في جذب طاقات سلبية بدلا من صدها.

وأوضحت أن اتجاه فتح باب المنزل له دلالة طاقية مهمة، حيث إن فتح الباب إلى الخارج يؤدي لطرد الطاقة الإيجابية والفرص والتحسينات التي يمكن أن تطرأ على حياة أصحاب المنزل.

واختتمت حديثها بالتنبيه إلى أن الأصوات الصادرة من الأبواب، والمعروفة بـ"التزييق"، تعد مصدرا لزيادة الطاقة السلبية داخل المنزل، وتؤدي إلى الشعور بالحزن والضيق وتعكر المزاج.

اقرأ أيضا:

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟

5 أخطاء تعيق الثروة في منزلك بصمت.. احذر

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الطاقة السلبية الحسد النحاس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
حوادث وقضايا

بينهم 4 أطفال.. الصور الكاملة لحادث مصرع 7 من أسرة واحدة بترعة المريوطية
ما هي نقاط تفوق منتخب البرازيل وكيف يتحكم منتخب مصر في رتم المباراة؟
رياضة عربية وعالمية

ما هي نقاط تفوق منتخب البرازيل وكيف يتحكم منتخب مصر في رتم المباراة؟
صورة فوق خروف العيد تتحول لآخر ذكرى.. مأساة غرق الطفلة "سجدة" بالباجور
أخبار المحافظات

صورة فوق خروف العيد تتحول لآخر ذكرى.. مأساة غرق الطفلة "سجدة" بالباجور
بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل
زووم

بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعليق المحادثات. . 3 سيناريوهات محتملة لرد إيران حال تجدد الحرب
بعد سداد المستحقات.. الزمالك يخفض قضايا إيقاف القيد إلى 16
استعلم الآن.. رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026