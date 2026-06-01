تحقيق علاقة عاطفية متوازنة وزواج ناجح لا يأتي بالصدفة أو عبر الأمنيات فقط، بل يعتمد على حسن توجيه طاقة الجذب وتطبيقها بأسلوب واعي ومدروس، بما يساعد الفتيات على تهيئة أنفسهن نفسيًا وعاطفيًا لاستقبال شريك الحياة المناسب، حسبما ذكرت خبيرة الطاقة سونيا الحبال.

واستعرضت "الحبال" خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أبرز هذه الخطوات، التي تتمثل فيما يلي:

الامتنان كخطوة أولى

دعت إلى بدء اليوم بممارسة الامتنان لله، من خلال عبارات إيجابية تعكس الرضا والاستعداد النفسي والعاطفي للارتباط، مؤكدة أن الامتنان يرفع مستوى الطاقة الإيجابية ويسهم في جذب الخير.

التخيل الواعي قبل النوم

شددت على أهمية التخيل اليومي لشريك الحياة والحياة المستقبلية معه، بداية من الخطوبة وحتى تفاصيل الزواج، على أن يكون التخيل منتظمًا ومصحوبًا بمشاعر حقيقية.

الكتابة لتحديد النية

وأكدت خبيرة الطاقة، أن كتابة نية الزواج مع تحديد مواصفات شريك الحياة المرغوب فيه تعد خطوة محورية، لما لها من دور في ترسيخ الهدف داخل العقل الباطن وتعزيز وضوح الرسالة.

إطلاق النية بالتنفس العميق

عادة ما يتم ذلك عبر التنفس الواعي أثناء ترديد نية استقبال طاقة الزواج والسعادة، مع إخراج الطاقات السلبية مع الزفير، بما يساعد على التهيئة النفسية الإيجابية.

واختتمت سونيا الحبال حديثها، بالتأكيد على أن هذه الخطوات لا تقتصر على الزواج فقط، بل يمكن تطبيقها لتحقيق مختلف الأهداف التي يسعى الإنسان إليها.

