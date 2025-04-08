أقدم 5 فنادق حول العالم.. 5 صور مذهلة لحياة العصور القديمة

كتب – سيد متولي

زيارة فندق تاريخي طريقة رائعة لمشاهدة عظمة العمارة القديمة واكتشاف حياة العصور القديمة، ومن فنادق العصور الوسطى في إنجلترا إلى فيلا جبال الألب في جبال الدولوميت، صمدت هذه الفنادق في وجه الحروب وتحولات السلطة والحركات الثقافية، مع الحفاظ على مكانتها المرموقة وتقديم ضيافة لا مثيل لها.

واستعرص موقع dailypassport، أقدم 5 فنادق في العالم، وهي:

فيلا ديستي – سيرنوبيو، إيطاليا.. 1568 ميلاديا

تقع فيلا ديستي في مدينة تشيرنوبيو الصغيرة قرب الحدود الإيطالية السويسرية على بحيرة كومو، وقد بُنيت في الأصل كمنزل صيفي لأحد الكرادلة، ثم سكنها لاحقًا شخصيات أرستقراطية، من بينهم أميرات وسلاطين وقياصرة، وفُتحت أبوابها لاستقبال نزلاء الفندق عام 1873.

يضم العقار 25 فدانًا من الحدائق المُعتنى بها بعناية، ومسبحًا يرتاده عادةً مشاهير مثل جورج وأمل كلوني، ودوناتيلا فيرساتشي، وعائلة هاينز.

يُعدّ هذا العقار الرائع، الذي يُشبه قصرًا من حكايات الخيال، أحد أشهر الفنادق في العالم، ويُشيد بهندسته المعمارية الإيطالية المستوحاة من عصر النهضة، ومجموعة أعماله الفنية الرائعة، وإطلالاته الساحرة على البحيرة التي تُلهم كل من يحالفه الحظ بالتجول في أرجائه.

فندق ليجون آرمز - برودواي، إنجلترا.. 1377 ميلاديا

يقع هذا الفندق الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر في قلب منطقة كوتسوولدز جنوب غرب إنجلترا، ويخفي في قاعاته العريقة قصصًا تعود إلى 600 عام.

ولا يزال فندق ليجون آرمز معلمًا بارزًا في مقاطعة جلوسترشاير، حيث استضاف أفرادًا من العائلة المالكة، بمن فيهم الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية، وجنودًا شاركوا في الحرب الأهلية الإنجليزية، وحتى مشاهير مثل ماري بيكفورد وإليزابيث تايلور.

الموقع يتميز بمنتجع صحي، وتصميم داخلي مريح يشبه القلعة، وصالة لتناول الشاي بعد الظهر، وحانة للحفلات الباذخة التي تناسب الملوك.

فندق ألتي جوستي – فالداورا، إيطاليا.. 1142 ميلاديا

وُثِّق تاريخ إنشاء "ألتي جوستي" عام 1142، ولكن من المحتمل أن يكون لهذا العقار الشهير ذو الأربع نجوم، بإطلالاته الخلابة على جبال الدولوميت، تاريخٌ يعود إلى أبعد من ذلك.

كانت هذه الفيلا الجبلية، التي كانت في السابق نقطة استراحة شهيرة للمسافرين عبر وادي بوستيرتال من روما إلى شمال إيطاليا، تُديرها عائلة واحدة لستة أجيال.

ولا يزال إرثهم قائمًا، حيث لا يزال الضيوف يشيدون بالمناظر الجبلية للفندق، وحمام السباحة، ووجبة الإفطار الأوروبية الشهية، وأحواض الاستحمام ذات الطراز التركي خارج كل جناح.

فندق زوم روتين بارين – فرايبورج، ألمانيا.. 1120 ميلاديا

الفندق الذي يطلق عليه "الدب الأحمر" صمد في وجه حربين عالميتين وقاوم عوامل الطقس لقرون، وقد لُقّب بواجهته الحمراء الشهيرة التي كانت تُشير للمسافرين الذين لا يستطيعون القراءة إلى أنه مكان آمن للنوم وتناول الطعام.

يقع الفندق في فرايبورج إم برايسجاو، رابع أكبر مدينة في ألمانيا، بالقرب من الغابة السوداء، وقد جُدّد ليشمل وسائل راحة عصرية ومطعمًا يُقدّم مأكولات، ومع ذلك، لا يزال العقار يتضمن بقايا من عمارته الأصلية على الطراز الإقطاعي، ويظهر في الصور التاريخية التي تثبت أن المبنى كان قائماً عندما تم استيطان القرية حوالي عام 1120.

فندق هوشي ريوكان – كوماتسو، اليابان.. 717 ميلاديا

هذا النزل الياباني التقليدي، الواقع بالقرب من بحر اليابان في محافظة إيشيكاوا، والذي تديره عائلة هوشي منذ 46 جيلاً، يعود تاريخه إلى عام 717 ميلاديا.

لا يزال بإمكان ضيوفه اليوم الاستمتاع بالهدوء في غرفه المفروشة بحصير التاتامي، والاستمتاع بالمياه الساخنة الطبيعية القريبة في منتجع أوازو أونسن .

وتتميّز هذه الملكية القديمة بجمالها الأخّاذ في الخريف، عندما تتحوّل أشجار القيقب الياباني إلى اللون الأحمر الزاهي، وفي الربيع، عندما تتحوّل أزهار الكرز إلى اللون الوردي.

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