الكلب بـ 2 مليون دولار.. صور لأغلى 3 حيوانات أليفة في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

تتنوع الحيوانات الأليفة الغالية في العالم، وتختلف أسعارها بناءً على عدة عوامل مثل الندرة والسلالة والتدريب.

إليك أغلى 3 حيوانات أليفة في العالم، وفقًا لما ورد عبر صحيفة timesofindia.

كلب الدرواس التبتي

يُعتبر كلب الدرواس التبتي من أغلى الكلاب في العالم، إذ يمكن أن يصل سعره إلى ملايين الدولارات.يتميز هذا الكلب بضخامة حجمه وقوته وولائه، وكان يُستخدم في الأصل لحراسة الماشية في جبال التبتي.

في عام 2011، جرى بيع كلب درواس تبتي مقابل 1.5 مليون دولار، وفي عام 2014 جرى بيع كلب مقابل 2 مليون دولار.

قرد الشمبانزي

يتُعد قرود الشمبانزي من الحيوانات الأليفة الغالية الثمن، إذ يمكن أن يصل سعرها إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

وتتميز هذه القرود بذكائها الشديد وقربها من البشر، ولكن تربيتها تتطلب الكثير من الجهد والمال.

يصل سعر الشمبانزي إلى 60 ألف دولار.

قط السافانا

قط السافانا هو سلالة هجينة من القطط، نشأت من تهجين قط منزلي مع قط السرفال البري.

ويتميز هذا القط بحجمه الكبير وشكله الأنيق وشخصيته المرحة، ويمكن أن يصل سعره إلى عشرات الآلاف من الدولارات.

ويصل سعر قط السافانا إلى 22 ألف دولار.

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