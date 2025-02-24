الكلب بـ 2 مليون دولار.. صور لأغلى 3 حيوانات أليفة في العالم

الكلب بـ 2 مليون دولار.. صور لأغلى 3 حيوانات أليفة في العالم
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كتبت- أسماء العمدة:
تتنوع الحيوانات الأليفة الغالية في العالم، وتختلف أسعارها بناءً على عدة عوامل مثل الندرة والسلالة والتدريب.
إليك أغلى 3 حيوانات أليفة في العالم، وفقًا لما ورد عبر صحيفة timesofindia.
كلب الدرواس التبتي
يُعتبر كلب الدرواس التبتي من أغلى الكلاب في العالم، إذ يمكن أن يصل سعره إلى ملايين الدولارات.يتميز هذا الكلب بضخامة حجمه وقوته وولائه، وكان يُستخدم في الأصل لحراسة الماشية في جبال التبتي.
في عام 2011، جرى بيع كلب درواس تبتي مقابل 1.5 مليون دولار، وفي عام 2014 جرى بيع كلب مقابل 2 مليون دولار.
قرد الشمبانزي
يتُعد قرود الشمبانزي من الحيوانات الأليفة الغالية الثمن، إذ يمكن أن يصل سعرها إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وتتميز هذه القرود بذكائها الشديد وقربها من البشر، ولكن تربيتها تتطلب الكثير من الجهد والمال.
يصل سعر الشمبانزي إلى 60 ألف دولار.
قط السافانا
قط السافانا هو سلالة هجينة من القطط، نشأت من تهجين قط منزلي مع قط السرفال البري.
ويتميز هذا القط بحجمه الكبير وشكله الأنيق وشخصيته المرحة، ويمكن أن يصل سعره إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
ويصل سعر قط السافانا إلى 22 ألف دولار.
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