أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تجديد اعتماد برنامج طب الأطفال، واعتماد التخصصات الدقيقة لطب الأطفال بمستشفيات جامعة المنصورة، وذلك ضمن منظومة البرامج المعتمدة لتدريب وتأهيل الأطباء العرب وفقًا لأعلى المعايير المهنية والأكاديمية. وجاء ذلك في ضوء التقرير المرسل من المجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي).

ويشمل الاعتماد الجديد سبعة تخصصات دقيقة في طب الأطفال، هي: أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال، والأمراض المعدية، والعناية المركزة لحديثي الولادة، والغدد الصماء، وأمراض القلب، وأمراض الدماغ والأعصاب، والأمراض التنفسية لدى الأطفال، بما يعكس التكامل العلمي والتطبيقي الذي تتميز به مستشفيات جامعة المنصورة في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، توجَّه الدكتور شريف خاطر، بالتهنئة إلى كلية الطب، وقسم طب الأطفال، وأعضاء هيئة التدريس، وكافة الفرق الطبية والتمريضية، بمناسبة هذا الإنجاز الجديد، مؤكدًا أنه يُعد خطوة نوعية تعكس الثقة المتزايدة من المؤسسات الطبية العربية في كفاءة البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اعتماد 7 تخصصات دقيقة في طب الأطفال يُجسّد الرؤية الاستراتيجية لجامعة المنصورة في التوسع في التخصصات الطبية الدقيقة، وتدويل البرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم الطبي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحقيق الريادة الإقليمية في هذا المجال، بما يدعم مؤشرات التنافسية الدولية للجامعة في التصنيفات الطبية المتخصصة.

وأكد أن هذا الاعتماد يعكس المكانة العلمية والطبية المرموقة التي تحظى بها مستشفيات جامعة المنصورة، وما تمتلكه من كوادر بشرية متميزة، وبنية تحتية متطورة، وتجهيزات طبية حديثة، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة للجودة وسلامة المرضى، بما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا معتمدًا لتدريب الأطباء من مختلف الدول العربية ومركز جذب إقليمي لتأهيل الكوادر الطبية.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في دعم الشراكات مع المؤسسات الطبية العربية والدولية، وتعزيز بيئة التعليم الطبي المتقدم، بما يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في العلوم الطبية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، أن اعتماد برنامج طب الأطفال وتجديد اعتماد التخصصات الدقيقة جاء بعد استيفاء كافة معايير الجودة التي يحددها المجلس العربي للاختصاصات الصحية، سواء فيما يتعلق بكفاءة البرامج التدريبية أو الإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية والبنية التحتية.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يمثل إضافة قوية لمنظومة البرامج المعتمدة بكلية الطب، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي رائد في تدريب الأطباء في التخصصات الدقيقة، مؤكدًا حرص الكلية على التطوير المستمر للمناهج والبرامج التدريبية بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وبما يضمن استدامة جودة التدريب الطبي التخصصي وفق المعايير الدولية.

كما وجَّه الشكر والتقدير للدكتور علاء وفا، المشرف الأكاديمي العام للبورد العربي بكلية الطب ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن حماد رئيس قسم طب الأطفال، ورؤساء الوحدات، ولكافة أعضاء هيئة التدريس والكوادر الطبية والإدارية المشاركة في هذا الإنجاز، مشيدًا بروح العمل الجماعي والالتزام المؤسسي الذي أسهم في تحقيق هذا الاعتماد.

وأكد أن الكلية مستمرة في التوسع في برامج التخصصات الدقيقة، وتعزيز جودة التدريب الإكلينيكي، بما يواكب التطورات العالمية في التعليم الطبي، ويسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وجدير بالذكر أن مستشفيات جامعة المنصورة تُعد من أوائل المراكز الطبية المعتمدة لتدريب الأطباء ضمن برامج البورد العربي منذ عام 2018، حيث تستقبل متدربين من مختلف الدول العربية في العديد من التخصصات الطبية الدقيقة، بما يعكس مكانتها كأحد النماذج الرائدة في منظومة التدريب الطبي التخصصي على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن سلسلة تجديد الاعتمادات البرامجية للأقسام الإكلينيكية المختلفة بكلية الطب، تنفيذًا لخطة الجامعة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، وتدويل البرامج الأكاديمية والطبية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يدعم مسيرة الجامعة كقلعة طبية وتعليمية رائدة في مصر والعالم العربي.

وجدير بالذكر أن مستشفيات جامعة المنصورة تمثل منظومة متكاملة للرعاية الصحية المتقدمة، تستقبل نحو مليوني مريض سنويًا، وتدعم مكانة الجامعة كمدينة طبية رائدة في التخصصات الدقيقة والجراحات المتقدمة، مع تطور مستمر في التحول الرقمي يعزز جودة الخدمات وكفاءة القرار الطبي.