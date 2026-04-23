حقيقة فيديو "حادث التجمع".. طالب الشرطة سلم نفسه والكاميرات كشفت الحقيقة

كتب : علاء عمران

03:31 م 23/04/2026

وزارة الداخلية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من تعرض شقيقه لحادث تصادم بالقاهرة، والادعاء بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة لكونه طالبا بأكاديمية الشرطة، وزعم عدم تفريغ كاميرات المراقبة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 مارس المنقضي، تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة أحد الأشخاص حال عبوره الطريق.

المتهم سلم نفسه واعترف بتفاصيل الحادث

وعقب الواقعة، توجه مرتكب الحادث (طالب يحمل رخصة قيادة سارية) لقسم الشرطة من تلقاء نفسه واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حينه.

النيابة تقرر إخلاء سبيل المتهم بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة التحقيق

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.


تفريغ كاميرات الحادث وتسليمها للنيابة وتأكيد سيادة القانون

كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، وتم تنفيذ القرار وتسليم التفريغ المطلوب لجهات التحقيق، لتؤكد وزارة الداخلية مجددا على مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات أو محاباة.

