كشفت وكالة "رويترز"، عن موافقة الاتحاد الأوروبي رسميا على صرف قرض ضخم بقيمة 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا، في خطوة تأتي بعد تراجع معارضة المجر للمشروع وتجاوز العقبات الدبلوماسية التي عرقلت الدعم لفترة.

تعليق زيلينسكي

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، واصفا إياه بـ "الإشارة الصحيحة" في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن هذه الحزمة المالية، التي ستمتد على مدار عامين، ستُساهم بشكل مباشر في "تقوية الجيش، وجعل أوكرانيا أكثر صمودا، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية".

تعاون كامل والتزامات متبادلة

شدد الرئيس الأوكراني على أهمية دخول حزمة الدعم حيز التنفيذ "بسرعة"، مؤكدا أن كييف تتعاون بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين في مختلف الملفات، وتواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في القضايا الحساسة، لضمان استمرار تدفق الدعم الدولي.

Today is an important day for our defense and for our relations with the European Union. The European support loan for Ukraine has been unblocked – €90 billion over two years. This package will strengthen our army, make Ukraine more resilient, and enable us to fulfill our social… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2026

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلن زيلينسكي، عن توقيع كييف ثلاث وثائق أمنية رئيسية مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفا إياها بأنها "صفقة طائرات بدون طيار" استراتيجية.