كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المقرر عقد اجتماع قريب للجنة إدارة الأزمات، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بترشيد الاستهلاك، إلى جانب بحث آليات تنظيم العمل داخل الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الاجتماع سيتناول تقييم تجربة العمل عن بُعد، في ضوء المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام يميل إلى استمرار تطبيق هذا النظام.