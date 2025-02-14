بمناسبة الفلانتين.. محام يقدم خصم 25% على قضايا الأسرة

كتبت- أميرة حلمي:

منشور على فيسبوك، نشره محامِ، بمناسبة عيد الحب الذي يصادف اليوم 14 فبراير، أثار تفاعلا وجدلا واسعا.

أعلن فيه المحامي بشكل ساخر عن خصم 25% على قضايا الأسرة، سواء الخلع أو الطلاق أو النفقات أو الرؤية أو الطاعة.

وأرفق المحامي أحمد هلال المنشور عبر صفحته "محامي العيلة"، بصورة لمحكمة الأسرة مزينة بإضاءات رومانسية على شكل قلوب حمراء، مما أضفى على الأمر طابعًا كوميديًا، حيث علق البعض بأن “عيد الحب يُضحك البعض ويبكي البعض الآخر”.

ورغم الطابع الفكاهي، أكد أن المنشور لا يعدو كونه مزحة خفيفة الظل تتماشى مع أجواء عيد الحب، متمنيًا للجميع حياة سعيدة مليئة بالمودة والحب، بعيدًا عن أي نزاعات أسرية.

وبينما يتبادل العشاق الهدايا والورود، يبدو أن محكمة الأسرة شهدت نوعًا آخر من “الاحتفال”، حيث تحولت في عيون البعض إلى الوجهة الأخيرة للحب الذي لم يكتمل.

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