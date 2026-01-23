توفيق عكاشة: تقسيم إيران وارد.. وترامب ينفذ خطة إدارة العالم

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إيران لن تستطيع الإفلات من الأزمة الحالية التي تمر بها رغم محاولات النظام قمع المظاهرات وقطع الإنترنت، مشيرًا إلى أن الانفجار الجماهيري الذي أدى إلى الثورة العارمة للشعب الإيراني تسبب في مقتل نحو 5000 شخص.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، أن النظام استطاع حتى الآن قمع المظاهرات عبر تعطيل شبكة "ستارلينك" وقطع الإنترنت، وفرض "الظلام" على البلاد، إلى جانب عمليات قتل واعتقال واسعة ضد المتظاهرين.

وتابع أن النظام الإيراني حاول استغلال الأزمة عبر عرض إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن المشروع النووي، كـ"تكتيك" للتهرب من الأزمة، لكنه أكد أن هذه الخطوة لن تنجح، مشيرًا إلى أن إيران لن تفلت من هذه الأزمة.

وتابع "عكاشة"، أن "حلاوة روح النظام" لا يغير من الواقع، لافتًا إلى أن النظام قاتل 5000 متظاهر حتى الآن، وأن ذلك يعتبر "نتيجة الانفجار الجماهيري" الذي بدأته الثورة العارمة للشعب الإيراني.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان "منفذًا رائعًا" في هذا السياق، واصفًا إياه بأنه بهلوان تنفيذ لخطة إدارة العالم، وأنه ينفذ المخطط دون أن يواجه عقبات، وأنه لا يخاف من أحد، لأن ما يربطه بهذه الخطة هو الذي يحكم تحركاته.

وأشار توفيق عكاشة، إلى ظهور محمد رضا بهلوي وظهوره برسائل للشعب الإيراني، وتفاعل الشعب مع هذه الرسائل، مؤكدًا أن ذلك يثبت ألا رجعة عن إسقاط النظام الإيراني.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة نظام الشاه في إيران، قال "عكاشة"، إن ذلك أمر ممكن، مرجحًا عودته بنسبة 85%، مشيرًا إلى أن الغرب قد يتخذ خطوة مشابهة لما حدث في عام 1979، حينما أرسلت الولايات المتحدة الخميني إلى إيران في طائرة كنوع من "تصحيح الخطأ"، مؤكدًا أن هناك اعترافًا بالخطأ الذي حدث قبل نحو نصف قرن.

وتابع: أن عودة محمد رضا بهلوي ستكون على الأرجح مرحلة انتقالية نظرًا لتقدمه في السن، وأن الهدف من ذلك هو ترسيخ قواعد الليبرالية في إيران مرة أخرى كما كانت في عهد والده رضا بهلوي شاه إيران السابق.

وختم توفيق عكاشة، حديثه، بالإجابة على تساؤل حول احتمال تقسيم إيران، قائلًا: أمر وارد، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن خروج جزء عربي من إيران مثل "الأهواز العربية" ليس مؤكدًا، موضحًا أن إيران لديها حدود مهمة مع روسيا، مما قد يدفعها للحفاظ على وحدتها، وأن الأحداث القادمة هي الفيصل في هذا الشأن.