تبدو غير مؤذية.. احذر 5 مخلوقات شديدة الخطورة وقاتلة (صور)

بعض أخطر المخلوقات على وجه الأرض لا تزمجر، ولا تتربص، ولا تبدو مخيفة، بل يبدو الكثير منها وديعًا، وبطيئًا، أو حتى جميلًا، مندمجًا بسلاسة في محيطه، هذا الوهم هو ما يجعلها قاتلة، يكمن خطرها في السم، أو العدوان المفاجئ، أو القوة الصامتة.

العملاق بطيء الحركة: فرس النهر

للوهلة الأولى، يبدو فرس النهر حيوانًا نهريًا ضخمًا كسولًا يقضي أيامه طافيًا بسلام على الماء، لكن تحت هذا المظهر الهادئ، يكمن أحد أكثر الثدييات شراسة في أفريقيا، فرس النهر حيوان شديد التمسك بأراضيه، خاصة في الماء، ويهاجم دون سابق إنذار.

على الرغم من ضخامة جسمه، إلا أنه أسرع من الإنسان على اليابسة، وهو مسؤول عن وفيات بشرية في أفريقيا أكثر من الأسود أو التماسيح، فكاه الهائل قادر على سحق العظام بلقمة واحدة، ما يبدو كتثاؤب بريء هو في الواقع استعراض مميت للقوة.

لطيف ولكنه قاتل: الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء

صغير الحجم لدرجة أنه يتسع في راحة اليد، يبدو الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء وكأنه مخلوق من كتاب مصور للأطفال عن أحواض السمك، حلقاته الزرقاء المتلألئة جميلة، لكنها في الوقت نفسه علامة تحذير.

يحمل هذا المخلوق الصغير سم التترودوتوكسين، وهو سم قوي لدرجة أنه قد يسبب الشلل وفشل الجهاز التنفسي في غضون دقائق، لا يوجد ترياق معروف له، حتى الغواصون ذوو الخبرة استهانوا به، ما يجعله أحد أخطر الحيوانات في المحيط، وإن كان خادعًا.

السباح اللطيف: قنديل البحر الصندوقي

يطفو قنديل البحر الصندوقي، شبه غير مرئي، في المياه الاستوائية، يتبدو هشا وشبيها بالأشباح، لكن لوامسه مبطنة بآلاف الخلايا السامة القادرة على إحداث واحدة من أشد اللسعات إيلاما وفتكا المعروفة للإنسان.

ويهاجم سمه القلب والجهاز العصبي والجلد في آن واحد، في الحالات الشديدة، قد تحدث الوفاة في غضون دقائق، ما يزيد من خطورته هو أن السباحين غالبا لا يرونه إلا بعد فوات الأوان.

ناعم وفضولي: الغزال

غالبا ما ينظر إلى الغزلان على أنها رموز لطيفة للطبيعة، ترعى بهدوء في الغابات أو تعبر الطرق، ومع ذلك، يمكن أن تصبح خطيرة للغاية عند إخافتها، أو خلال موسم التزاوج، أو عند حماية صغارها.

يمكن أن تتسبب حوافرها وقرونها الحادة في إصابات بالغة، وتؤدي حوادث اصطدام المركبات بالغزلان إلى آلاف الوفيات والإصابات البشرية كل عام، كما أن عدم القدرة على التنبؤ بسلوكها، وليس عدوانيتها، هو ما يجعلها خطيرة.

