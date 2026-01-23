"بنت أبوها".. محمد فضل يحتفل بعيد ميلاده ابنته

"بينهم فتوح وإمام عاشور".. 11 صورة لنجوم الأهلي والزمالك في إعلان لشركة

"قبل مباراة يانج أفريكانز".. ياسر إبراهيم ينشر صورة جديدة مع أبنائه

احتفل محمد فضل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده ابنته على إنستجرام، من خلال مشاركة متابعيه مجموعة من الصور لهما معا.

وشارك فضل مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة ابنته وزوجته إيمان العاصي.

ووجه فضل رسالة إلى ابنته لتهنئتها بعيد ميلادها: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى بنت في الدنيا يا بنت أبوها".

ويتواجد محمد فضل حاليا، ضمن فريق التحليل في شبكة قنوات "أون سبورت".

أقرأ أيضًا:

رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله

بعد رفض الأهلي.. ديانج يهدد بالانتقال المجاني إلى فالنسيا.. ما القصة؟