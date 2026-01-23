مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"بنت أبوها".. محمد فضل يحتفل بعيد ميلاده ابنته

كتب : مصراوي

03:06 ص 23/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (12) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (13) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (11) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (9) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (14) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد فضل وابنته (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل محمد فضل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده ابنته على إنستجرام، من خلال مشاركة متابعيه مجموعة من الصور لهما معا.

وشارك فضل مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة ابنته وزوجته إيمان العاصي.

ووجه فضل رسالة إلى ابنته لتهنئتها بعيد ميلادها: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى بنت في الدنيا يا بنت أبوها".

ويتواجد محمد فضل حاليا، ضمن فريق التحليل في شبكة قنوات "أون سبورت".

أقرأ أيضًا:

رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله

بعد رفض الأهلي.. ديانج يهدد بالانتقال المجاني إلى فالنسيا.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد فضل وابنته النادي الأهلي ابنة محمد فضل محمد فضل عائلة محمد فضل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
علاقات

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله
رياضة محلية

رجل أعمال يقاضي حسام حسن وابنته بعد فسخ خطوبة نجله
طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
أخبار المحافظات

طوارئ في سوهاج.. تسرب سولار يوقف محطة "السكساكا"
وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الكتاب
أخبار مصر

أكثر من 245 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الكتاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة