فيديو| لحظة مدهشة.. سمكة شفافة تسبح في البحر وكأنها خيال

في أعماق المحيطات، لا تزال الطبيعة تكشف من وقت لآخر عن كائنات بحرية غامضة تتحدى المألوف، من بينها سمكة شفافة نادرة تشبه الهلام، لا ترى إلا نادرا على سطح المياه، ما يجعل ظهورها حدثا لافتا يثير اهتمام العلماء.

وفقفا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان الصياد ستيوارت فريزر برفقة نجليه كوناهو وفين في رحلة صيد على بعد نحو 43 ميلا بحريا شمال شبه جزيرة كاريكاري في نيوزيلندا، عندما لفت انتباههم كائن غريب يشبه الروبيان، لكنه شفاف بالكامل ويتحرك بهدوء فوق سطح المحيط.

وقال فريزر، إن هذه كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها هذا الكائن، مضيفا:"بدت وكأنها مقشرة أو قطعة من الجيلي، لم أستطع رؤية أي شيء بداخلها سوى نقطة برتقالية صغيرة".

ما حقيقة هذا الكائن الغريب؟

من جانبه، أوضح ديبورا كراكنيل، الباحث في مركز أبحاث الكائنات البحرية الوطنية بمدينة بليموث، أن هذا الكائن يعرف علميا باسم Salpa maggiore أو ما يطلق عليه سمكة "سالفا".

وأكد بول كوكس، مدير الأرشيف والاتصالات بالمركز، أن هذا النوع نادر الظهور للغاية، وغالبا ما يعيش في البحار الباردة، ويكثر وجوده في المحيط الجنوبي، ما يجعل ظهوره قرب السواحل النيوزيلندية حدثا غير معتاد.

كيف تعيش سمكة "سالفا"؟

تتميز سمكة سالفا بجسم هلامي شفاف يشبه الدلو، وتتحرك عبر ضخ المياه من خلال جوانب جسدها، حيث تعمل مجموعة من المرشحات الطبيعية على تنقية العوالق النباتية التي تتغذى عليها، وهي كائنات دقيقة تنمو بفضل أشعة الشمس عبر عملية التمثيل الضوئي.

وتعيش هذه السمكة عادة بشكل فردي، ويعد مظهرها الشفاف وسيلة حماية طبيعية تساعدها على التمويه من الأسماك المفترسة، في مشهد وصفه الباحثون بأنه أحد أسرار الطبيعة المدهشة في أعماق البحار.

