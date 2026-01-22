أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية

الكائنات الحية تتحول إلى حجر.. ما قصة أغرب بحيرة في العالم؟ (فيديو وصور)

فساتين زفاف الأميرات رموزا للفخامة والأناقة الملكية، حيث يجمع كل فستان بين التصميم الأنيق والتفاصيل الدقيقة التي تعكس شخصية العروس وقصتها الخاصة.

فيما يلي، أجمل وأغلى فساتين زفاف الأميرات، وفقا لموقع "people".

الملكة إليزابيث



تميز فستان زفاف الملكة إليزابيث بتطريز دقيق وعمل عليه 25 خياطة و10 مطرزين، ما جعله قطعة فاخرة، بلغت تكلفته 42 ألف دولار، ولتمويله لجأت إليزابيث إلى قسائم التموين، وحتى بعض البريطانيين أرسلوا قسائمهم الخاصة للمساهمة في صنعه.

الأميرة ديانا



ارتدت فستانا من التافتا الحريري العاجي بتصميم إليزابيث وديفيد إيمانويل، بأكمام منفوخة وذيل طويل يصل إلى 25 قدما (حوالي 7 أمتار)، وهو الأطول بين العرائس الملكيات.

تزين الفستان بدانتيل قديم وتفاصيل مخفية مثل فيونكة زرقاء وحذوة حصان ذهبية، أما الطرحة زُينت بـ 10,000 حبة لؤلؤ، وأكملت الإطلالة بتاج سبنسر العائلي، بلغت تكلفة الفستان 115 ألف دولار.

جريس كيلي



ارتدت أميرة موناكو فستانا كلاسيكيا من تصميم هيلين روز، مصنوع من 300 متر من الدانتيل البلجيكي والقماش العاجي، ومزين باللؤلؤ.

تميز بتنورة على شكل جرس وقبعة جولييت من الدانتيل تحت الطرحة، اليوم يُعرض الفستان في متحف فيلادلفيا للفنون، وكان ثمنه 65,200 دولار.

كيت ميدلتون



ارتدت فستانا من تصميم البريطانية سارة بيرتون، مصنوعا من دانتيل على الطراز الفيكتوري وتنورة مستوحاة من زهرة متفتحة، وذيل طويل يصل إلى حوالي 3 أمتار، بلغت تكلفة الفستان 434 ألف دولار.

ميجان ماركل



اختارت دوقة ساسيكس فستانا بسيطا من توقيع المصممةكلير وايت كيلر، بياقة على شكل قارب وذيل بطول 3 أمتار.

الطرحة، بطول حوالي 5 أمتار، احتوت على قطعة قماش لأول موعد لها مع الأمير هاري وزُينت سنابل القمح رمزا للحب والعطاء، يبلغ سعر الفستان 265 ألف دولار.

الأميرة يوجيني



صُمم فستانها من قبل بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس، بصدر ضيق وظهر على شكل V، مزين بزخارف رمزية لأماكن وأحداث مهمة في حياتها.

كملت الإطلالة بتاج جريفيل الزمردي وأقراط من الألماس والزمرد، ويُقدر سعر الفستان بـ 260 ألف دولار.

الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا



ارتدت فستانا ملكيا من توقيع مصمم الأزياء الإسباني مانويل بيرتيجاز عند زواجها من الملك فيليب السادس عام 2004، بأكمام طويلة وياقة عالية وفتحة صدر على شكل V وذيل طوله، مع تطريزات بالذهب الخالص.

بلغت تكلفة الفستان حوالي 8 ملايين دولار، وفقا لموقع "brides".