"السرعة الزائدة".. إصابة 3 أشخاص في تصادم مروع على "دائري الفيوم"

كتب : حسين فتحي

06:37 ص 23/01/2026

آثار الحادث

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم قوي وقع بين سيارة ملاكي وأخرى "ربع نقل" محملة بمحصول البرتقال على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من قائدي المركبات بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف فورًا إلى الموقع.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة لقائد السيارة الملاكي، الذي حاول تخطي السيارة الـ "ربع نقل" فاصطدم بها، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة بين مستقلي السيارتين.

تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج، كما تم إخطار نيابة مركز الفيوم التي تولت التحقيق.

