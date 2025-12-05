إعلان

بضائع على الأسفلت.. انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا (صور)

كتب : محمد محروس

02:14 م 05/12/2025
الأقصر - محمد محروس:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية المساوية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من البضائع، ما أسفر عن خسائر مادية بمئات الآلاف من الجنيهات وإصابة شخصين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من مركز شرطة إسنا والإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تبيّن انقلاب السيارة بشكل جانبي وتبعثر البضائع على جانب الطريق.

وجرى نقل المصابين إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي لتلقي الرعاية اللازمة، فيما جرى رفع مخلفات الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

