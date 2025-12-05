لعب عيال.. إصابة أم وثلاثة من أبنائها في مشاجرة بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة الخرقانية التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مشاجرة عنيفة اندلعت على خلفية خلافات بين أطفال الجيران أثناء اللعب، ما أسفر عن إصابة أم وثلاثة من أبنائها.

وبحسب التحريات الأولية، بدأت الأحداث بمشادة كلامية بسيطة بين أسرتين، سرعان ما تطورت إلى تشابك بالأيدي، قبل أن يعمد بعض الجناة للاعتداء على أسرة السيدة مستخدمين الشوم، وهو ما أدى إلى إصابة أحد الأبناء بنزيف في المخ، بينما لحقت إصابات متعددة بفروة رأس الأم ويديها، إضافة إلى شقيقَيه.

وتلقى مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغًا بالواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط عدد من أطراف المشاجرة، مع الاستمرار في ملاحقة باقي المتهمين.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 36553 لسنة 2025 جنح القناطر الخيرية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.