وزير الإعلام اللبناني: هدفنا أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام

كتب-عبدالله محمود:

05:08 م 05/12/2025

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن الرئيس اللبناني جوزاف عون أبلغ وفد مجلس الأمن الدولي بأن هدف التفاوض مع إسرائيل وقف الاعتداءات.

وأوضح مرقص في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الرئيس اللبناني طرح على وفد مجلس الأمن إمكانية بقاء جنود من اليونيفيل في جنوب لبنان.

وأكد وزير الإعلام اللبناني، أن هناك تشجيع من قبل الحكومة للجيش اللبناني على المضي قدما في حصر السلاح.

وذكر وزير الإعلام اللبناني، أن هدف بيروت أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية.

