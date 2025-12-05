أعلن رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، د. إبراهيم أبو ذكري، عن إطلاق الشعبة العامة للمصورين العرب للرصد والتوثيق بموجب القرار الإداري رقم (121/2025)، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الاتحاد لتطوير العمل الإعلامي العربي وتعزيز حضوره على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال أبو ذكري، في بيان صحفي، إن المادة (35) من اللائحة الأساسية منحت رئاسة الاتحاد صلاحيات تشكيل الشعب المتخصصة، وإن إطلاق هذه الشعبة يمثل خطوة استراتيجية لدعم التوثيق البصري العربي وبناء منظومة مهنية حديثة تعكس صورة الأمة العربية في أبهى نماذجها.

وأضاف أن الاتحاد يراهن على الدور الذي ستقدمه الشعبة في رصد وتحليل المشهد الإعلامي العربي وتوثيق الأنشطة والمبادرات والمهرجانات التي ينظمها الاتحاد، مشيراً إلى أن الهدف هو تأسيس أرشيف بصري عربي شامل يخلّد الحياة الثقافية والإعلامية والإبداعية في العالم العربي، ويمكّن المصورين العرب من أداء دورهم في تطوير الصناعة الإعلامية.

من جانبه، عبّر عادل محمد علي مبارز، رئيس الشعبة العامة للمصورين العرب للرصد والتوثيق، عن تقديره للثقة التي منحه إياها الاتحاد، مؤكداً أن الشعبة ستعمل على توحيد الجهود العربية في مجالي الرصد الإعلامي والتصوير الفوتوغرافي، وبناء ذاكرة عربية مصوّرة بعيون عربية، إضافةً إلى تطوير قدرات المصورين عبر الدورات التدريبية والورش المهنية والشراكات الأكاديمية.

وقال مبارز إن تشكيل مجلس إدارة الشعبة يضم نخبة من الخبراء والمبدعين في مجال التصوير، وهم: محمد سعيد الشيمي، سمير أحمد فرج، سامح محمود سليم، أسامة خيري عبد الهادي أحمد، مجدي إبراهيم، هشام فاروق إبراهيم أبو العلا،صلاح الطاير و ياسر حماية شعبان جاد، أحمد عادل مبارز، ودعاء بلال بدوي عبد الحميد، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس حرص الاتحاد على بناء هيكل قوي قادر على تنفيذ خطط الشعبة وأهدافها.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن العمل يجري حاليًا على إنشاء وحدات متخصصة تشمل الرصد الإعلامي والتحليل البصري، التصوير والإنتاج المرئي، الأرشفة والتوثيق الرقمي، والتدريب والتطوير المهني، إلى جانب تشكيل لجنة عليا تضم خبراء في الإعلام والتصوير للإشراف على أعمال الشعبة ووضع دليل عمل مهني موحد.

وأكد أبو ذكري في ختام تصريحاته أن الشعبة ستعمل بالتعاون مع القنوات الفضائية والمؤسسات الإنتاجية، والجامعات والمعاهد الإعلامية، والنقابات الفنية، إضافة إلى المنظمات الثقافية والإعلامية الإقليمية والدولية، بهدف رفع جودة الصورة العربية في الإعلام وتمكين جيل جديد من المصورين العرب. وأوضح أن القرار صدر بالقاهرة يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، وسيبدأ العمل به فورًا.