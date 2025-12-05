- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر

يشهد مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، انطلاق قرعة نهائيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة تاريخيا.

ويشارك منتخب مصر في قرعة كأس العالم للمرة الرابعة عبر التاريخ، حيث كانت آخر مرة تأهل فيها الفراعنة للمونديال، بروسيا 2018.

تقسم الفرق المتأهلة الى أربعة "اوعية" يضم كل منها 12 فريقا وتقع الدول المضيفة الثلاث الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الوعاء الأول وقد تم تحديد كل منها مسبقا في مجموعة إذ تلعب المكسيك في المجموعة (أ) وكندا في المجموعة (ب) والولايات المتحدة في المجموعة (د).

وستظل هناك ستة مقاعد فارغة بعد إجراء القرعة على أن تُحسم لاحقا عبر مباريات الملحق المقرر إقامتها في مارس حيث ستتأهل أربعة منتخبات من أوروبا إضافة إلى منتخبين من باقي القارات.

قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم

أعلن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، نقل قرعة كأس العالم 2026 بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

اسم القناة: بي إن سبورت الإخبارية

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 3/4

التشفير: مفتوحة