الحلقة الثانية من بودكاست وزارة الخارجية "دبلوكاست".. فيديو

عرضت وزارة الخارجية حلقة جديدة من بودكاست الوزارة "دبلوكاست" Diplocast، تحت عنوان "كيف تلتحق بوزارة الخارجية؟".

استضافت الحلقة الثانية من بودكاست وزارة الخارجية، السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش والذي يجيب على كثير من الاسئلة ذات الصلة بشروط ومعايير الالتحاق بالوزارة في حوار أداره الإعلامي عمرو خليل.

وشهدت الحلقة مشاركة مجموعة من شباب الملحقين الدبلوماسيين من محافظات وجامعات مختلفة الذين انضموا للوزارة مؤخرا، للحديث عن تجاربهم الشخصية ونصائحهم للشباب المتطلع للالتحاق بالوزارة.

ويُعد "دبلوكاست" البودكاست الرسمي لوزارة الخارجية، ويهدف الى تناول موضوعات تتعلق بعمل الوزارة والدبلوماسية المصرية، ويقدمه إعلامي مختلف في كل حلقة.





