تفاصيل القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال

كتب : محمد شعبان

02:00 م 19/12/2025

والدة شيماء جمال

تصريحات تليفزيونية غير مسؤولة أوقعت والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال تحت طائلة القانون. تهديدها لمحام وصديقة ابنتها كان بمثابة سقطة على الهواء كلفتها حريتها.

الأجهزة الأمنية رصدت ظهور "ماجدة" التليفزيوني لاسيما تهديدها باستخدام سلاح ناري -مرخص حسب قولها- ضد الطرف الثاني لتبدأ مهمة رجال المباحث.

التحريات أثبتت عدم صحة روايتها، وأنها تحمل سلاحا غير مرخص. المفاجأة الأكبر كشفها الفحص الجنائي للسيدة العجوز، وتبين أنه هاربة من حكمين قضائيين "إيصال أمانة".

بتقنين الإجراءات، تحركت مأمورية من مباحث غرب الجيزة استهدفت مسكنها بالمريوطية وتمكنت من ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم تمهيدا لعرضها على النيابة العامة.

شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال والدة شيماء جمال الجيزة المريوطية سلاح ناري تهديد

