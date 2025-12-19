هاني يونس يشارك فيديو استقبال رئيس مجلس الوزراء في بيروت

كتب- أحمد الجندي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بثًا مباشرًا عبر صفحته الشخصية علي "فيسبوك" أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان الشقيقة، حيث كان في استقباله الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وأظهر الفيديو الاستقبال الرسمي الحافل، مع عزف السلام الوطني المصري، في مشهد يعكس عمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين مصر ولبنان وقوة الروابط التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.

وأكد الحدث على التعاون المستمر والتواصل الوثيق بين القيادتين، في إطار تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين مصر ولبنان.

