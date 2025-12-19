إعلان

هاني يونس يشارك فيديو استقبال رئيس مجلس الوزراء في بيروت

كتب : أحمد الجندي

02:25 م 19/12/2025

استقبال رئيس مجلس الوزراء في بيروت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بثًا مباشرًا عبر صفحته الشخصية علي "فيسبوك" أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان الشقيقة، حيث كان في استقباله الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وأظهر الفيديو الاستقبال الرسمي الحافل، مع عزف السلام الوطني المصري، في مشهد يعكس عمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين مصر ولبنان وقوة الروابط التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.

وأكد الحدث على التعاون المستمر والتواصل الوثيق بين القيادتين، في إطار تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين مصر ولبنان.

اقرأ أيضاً:

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة

بعد تحديثها.. قائمة مرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاني يونس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبنان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم| 5 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. والأرصاد تحذر المواطنين
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة