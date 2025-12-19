محافظ أسوان يشيد بإنجاز منظومة الشكاوى الموحدة خلال شهر نوفمبر

أسوان - إيهاب عمران:

قدّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والمقامة بمقر خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، بقيادة سندس حامد، لتحقيق نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المتنوعة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 98.43%.

أتى ذلك بناءً على التقرير الذي تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بواسطة الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، لمتابعة موقف تلقّي ورصد واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة الحكومية الموحدة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على استمرار التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة، بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكاواهم.

وأشار المحافظ إلى أهمية تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، بما يحقق تطلعاتهم، مطالبًا فريق عمل المنظومة بتكثيف الجهود من خلال الاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة، والعمل على تعزيز قيمة المواطن لتكون واجهة عصرية للدولة المصرية.

كما أشاد المحافظ بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا، لتيسير وصول صوت المواطنين وشكاواهم وضمان التفاعل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.