تجمع المئات حول وزير الأوقاف بالأقصر بعد صلاة الجمعة (فيديو وصور)

بعد توقف البحث عنهما.. صلاة الغائب على ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم

الأقصر - محمد محروس:

تجمع المئات من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حول الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد السيد يوسف، حيث حرص المواطنون على مصافحته والترحيب به، والتقاط الصور التذكارية معه.

وتفاعل الوزير مع الأهالي وتبادل الحديث معهم، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد في نشر الوعي الديني والفكري الوسطي.