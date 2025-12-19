إعلان

تجمع المئات حول وزير الأوقاف بالأقصر بعد صلاة الجمعة (فيديو وصور)

كتب : محمد محروس

02:22 م 19/12/2025
    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في الأقصر
    المئات ينتظرون وزير الأوقاف
    المئات يصافحون وزير الأوقاف
    وزير الأوقاف في مسجد السيد يوسف
    المئات يتجمعون حول وزير الأوقاف
    مسجد السيد يوسف بالأقصر
    مسجد السيد يوسف

الأقصر - محمد محروس:

تجمع المئات من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حول الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد السيد يوسف، حيث حرص المواطنون على مصافحته والترحيب به، والتقاط الصور التذكارية معه.

وتفاعل الوزير مع الأهالي وتبادل الحديث معهم، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد في نشر الوعي الديني والفكري الوسطي.

الأقصر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف صلاة الجمعة

