أحدها في مصر.. 5 أبواب حول العالم ترفع شعار "ممنوع الدخول"

ربما لا يخطر على بال الكثير من الأشخاص أن هناك مخلوقات حية بحجم حبة الغلال، تحمل تفاصيل معقدة، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لكن ذلك يحدث على كوكب الأرض الذي يحتوي على مفاجآت لا حصر لها.

في التقرير نستعرض أكثر الكائنات غرابة حول العالم، وفقا لموقعي "sciencenews" و"natureinfocus".

1- خنفساء صدفة السلحفاة

هذه الخنفساء صغيرة الحجم، ذات الأجنحة المتجهة لأسفل، تعرف باسم "خنافس السلحفاة الخضراء"، وتخدش يرقاتها سطح الأوراق تاركة وراءها بقعا شفافة، ومع تقدمها في السن، تُحدث ثقوبا، تؤدي في النهاية إلى تساقط أوراق النبات.

2- ذبابات البومة

ذبابات البومة صغيرة الحجم، تضع بيضها على سيقان النباتات، بينما تلتصق اليرقات ببعضها، وغالبا ما تختبئ تحت الحطام أو بقايا الأوراق، وتستخدم فكوكها الكبيرة لاصطياد الحشرات التي تقترب منها، كما تتميز بسرعة الطيران.

3-ضفادع الشجيرات

ضفادع الشجيرات، تتواجد بشكل رئيسي في جبال نيلجيري، وتتميز بالحجم الصغير وتعشش في المناطق الباردة المليئة بالأشجار.

4- عناكب وجه الغول

تُعرف عناكب رمي الشباك أو "وجه الغول" بصغر حجمها وقدرتها على الرؤية في الظلام أفضل 2000 مرة من البشر، نظرا لضخامة عيونها، ويمكنها رصد الحركات الصغيرة حتى في الظلام الدامس.

