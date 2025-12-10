جاذبية اللون الأزرق.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة منى زكي

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة منى زكي بإطلالة راقية وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت منى بفستان طويل باللون الأزرق، تميز بقصته الانسيابية التي أبرزت رشاقتها، ونسقت معه قفازات سوداء أضفت لمسة كلاسيكية أنيقة على اللوك.

الفستان من توقيع دار الأزياء الإيطالية الفاخرة Sportmax، و تنسيق الاستايلست اللبناني سيدريك حداد.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ خبيرة التجميل روبي فتوني.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين من تنفيذ المصفف نبيل الباشا.

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة من توقيع المصممة المصرية عزة فهمي.