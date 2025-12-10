أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسهل طريقة مباشرة للحصول على الجنسية الأمريكية خلال 30 دقيقة فقط.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء، إن بطاقة ترامب الذهبية من حكومة الولايات المتحدة متاحة اليوم للحصول على الجنسية الأمريكية لجميع المؤهلين.

وأضاف ترامب: "يا له من خبر رائع! أخيرًا، ستتمكن شركاتنا الأمريكية الكبرى من الاحتفاظ بمواهبها القيّمة، سيتم افتتاح الموقع الإلكتروني خلال 30 دقيقة! اضغط هنا .