يسرا بعد مشاهدة فيلم الست: "برافو منى زكي حبستي الأنفاس بأدائك"

كتب : معتز عباس

10:12 م 10/12/2025

الفنانة يسرا

هنأت النجمة يسرا صديقتها الفنانة منى زكي على العرض الخاص لفيلم "الست" في دبي بدولة الإمارات.

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع منى زكي وسيد رجب وياسمينا العبد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بعد مشاهدته عرض فيلم "الست".

وكتبت يسرا، تعليقًا: "من العرض الخاص لفيلم الست بدبي برافو منى زكي حبستي الأنفاس بأدائك الرائع السهل الممتنع ولمستي القلوب، شكرا لمروان حامد ولصناع الفيلم ونجومه ونيشيان جديد للسينما المصرية".

كواليس فيلم "الست"

تولى أحمد مراد تأليف فيلم "الست" فيما تولى مروان حامد الإخراج، ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم منى زكي، وعمرو سعد، كريم عبدالعزيز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وأحمد داود.

هذا الفيلم هو سيرة ذاتية شاملة تتناول حياة كوكب الشرق أم كلثوم، حيث يركز العمل على استعراض أبرز المراحل التي مرت بها في حياتها الشخصية والفنية، ويسلط الضوء بشكل خاص على العلاقات والتأثيرات الكبيرة التي رسمت ملامح مسيرتها الفنية الحافلة.

يسرا على انستجرام

