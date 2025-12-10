مشهد محرج.. موظف يفتح باب حمام طائرة ليفاجأ بترامب "فيديو"

في واقعة طريفة على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، وجد الرئيس دونالد ترامب نفسه في مواجهة غير متوقعة بعدما فتح باب حمام الطائرة فجأة أثناء مروره في الممر، ليفاجأ بأحد أفراد الطاقم يخرج دون أن يدرك أن الرئيس يقف في الجهة المقابلة.

الواقعة حدثت خلال رحلة ترامب على متن طائرة Air Force One مساء الثلاثاء، حيث كان الرئيس يتحدث مباشرة مع الصحفيين عن اهتمامه بصيانة الطائرة وعنايته بها، قبل أن ينفتح الباب على نحو مفاجئ ويصطدم به بخفة، ما أثار موجة من الضحك في المقصورة.

وكان ترامب قد مازح أحد الصحفيين قائلا: "عليك أن تتعامل بحذر مع هذه الأشياء، إنها طائرة حكومية، لكني أحب الاهتمام بها"، قبل أن يخرج أحد أفراد الطاقم من الحمام في التوقيت نفسه الذي وقف فيه الرئيس أمام الباب.

وتعامل ترامب مع الموقف بروح مرحة قائلا وهو يبتسم: "أوه، مرحبا.. هناك من بالداخل"، ثم طرق الباب بخفة متابعا: "هيا، اخرج"، وسط ضحكات الصحفيين والطاقم.

وجاءت هذه اللحظة الطريفة خلال توجه ترامب إلى مقاطعة مونرو في ولاية بنسلفانيا، حيث ألقى لاحقا خطابا ركز فيه على أزمات كلفة المعيشة.