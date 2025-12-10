سيدة تضع طفلها داخل حقيبة بلاستيك لسبب غريب

أثارت مدونة روسية موجة واسعة من الانتقادات بعد نشرها مقطع فيديو صادم عبر حسابها، ظهرت فيه وهي تضع طفلها داخل حقيبة بلاستيكية ثم تقوم بسحب الهواء منها باستخدام مكنسة كهربائية، واصفة ذلك بأنه تجربة مميزة تهدف إلى جذب مزيد من المتابعين.

المدونة، وتدعى آنا سابارينا، من الوجوه الشهيرة في مجال المحتوى المتعلق بتربية الأطفال، وتحقق فيديوهاتها مشاهدات بالملايين، الأمر الذي جعل المقطع الجديد ينتشر بسرعة ويشعل مواقع التواصل، بحسب موقع nexta.

وخلال الفيديو، بدا الطفل محبوسا داخل الحقيبة بينما تعمل الأم على تفريغ الهواء، ليصرخ بعد ثوان قليلة بصوت: "ماما!"، غير أن الأم ظهرت ضاحكة، مؤكدة أن ما فعلته مجرد تجربة مختلفة يمكن أن تغلق فيها نسبة الأكسجين بالكامل داخل الحقيبة.

هذا السلوك دفع آلاف المستخدمين للتعبير عن غضبهم واعتباره تهديدا مباشرا لحياة الطفل، وطالب كثيرون بضرورة التدخل القانوني ومحاسبة الأم، كما أعربوا عن القلق من تأثير محتواها على متابعيها.

وبعد موجة الجدل، أعلنت الجهات المختصة بحماية الطفل فتح تحقيق رسمي للتأكد من سلامة الطفل والبيئة التي يعيش فيها، مؤكدة أن تعريض أي قاصر للخطر يعد مخالفة واضحة للقوانين الروسية المتعلقة بحماية الطفولة.

كما أشارت السلطات إلى أن الحادثة قد تعيد طرح مسألة الرقابة على المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأطفال، وذلك لمنع تكرار ممارسات قد تشكل تهديدا حقيقيا لهم.





😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked



36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.



She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه