للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله

كتبت- آلاء نبيل

يلعب النظام الغذائي دورا فعالا في دعم صحة الرجال، مثل الشاي الأخضر الغني بالعناصر الغذائية اللازمة التي لها تأثيرات إيجابية مختلفة، وتفعل العجب وفقا لموقعي Allo health، و webmd.



تأثير تناول كوب يوميا من الشاي الاخضر

دعم صحة البروستاتا:

يساعد الشاي الأخضر على حماية البروستاتا عن طريق خفض مستويات هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT)، وهو هرمون أندروجيني يُسهم في تضخم البروستاتا، كما يُساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

تعزيز الصحة العقلية والدماغية:

يُساعد في تقليل الالتهابات وتحسين جودة النوم، ما يُقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، كما رُبط الشاي الأخضر بانخفاض خطر التدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن.

التحكم في الوزن:

يُمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر أن تُساعد في تحييد الجذور الحرة الضارة التي تُنتج أثناء ممارسة الرياضة، ما يعزز عملية الأيض ويساعد في إنقاص الوزن.

تحسين خصوبة الرجال:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، التي تدعم تركيز الحيوانات المنوية وحركتها وحيويتها، ما يعزز خصوبة الرجال.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية:

يرتبط تناول الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحسن الدورة الدموية وتثبط الجذور الحرة التي تزيد من خطر الأمراض المزمنة.

الوقاية من مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم :

يُحسن الشاي الأخضر حساسية الأنسولين ويُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يُقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

تحسين تدفق الدم والصحة الجنسية:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تُحسن تدفق الدم والدورة الدموية، ما يُساعد في دعم عملية الانتصاب، ويدعم كفاءة العلاقة الحميمة.