تصرف مفاجئ من طاقم طيران تجاه طفل أحد الركاب

انتشر فيديو مؤثر على نطاق واسع، يظهر مضيفات طيران إنديجو الهندية وهن يتفاعلن بمودة مع طفل مسافر صغير ويواسينه أثناء تأخر الرحلة.

ويظهر المقطع، الذي نشرته راكبة تدعى راشمي تريفيدي على إنستجرام، موظفة الطيران وهي تتفاعل مع طفلها الصغير وتلعب معه.

ونشرت الأم الفيديو وسط تقارير عن إلغاء وتأخير رحلات طيران إنديجو في جميع أنحاء الهند، مسلطة الضوء على السلوك الإيجابي والمتعاطف لطاقم شركة الطيران خلال فترة السفر المجهدة، بحسب موقع إن دي تي في .

"أُلغيت الرحلات الجوية، وتأخرت، وما إلى ذلك، لكن الموظفين كانوا دائمًا مضيفين رائعين، لطالما سافرت مع إنديجو، وخلال هذه الفترة، عانى الكثيرون، ومع ذلك، فإن إيجاد المتعة في التفاصيل الصغيرة هو الأهم"، كتبت السيدة أثناء مشاركة الفيديو على إنستجرام، فيما كُتب على الفيديو: "تأخرت الرحلة، بينما يستمتع صغيري مع الموظفين".

انتشر الفيديو على نطاق واسع وحصد العديد من التعليقات الإيجابية على الإنترنت، حيث أشاد العديد من المستخدمين بطاقم العمل على لفتتهم اللطيفة والمؤثرة، كتب أحد المستخدمين: "هذا لطيف للغاية"، بينما علق آخر: "أقدر الطاقم".





أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه