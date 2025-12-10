لص يسرق نفس البنك 38 مرة.. كيف خدع الـATM؟

نجحت السلطات الأمنية في إسطنبول بالقبض على لص، بتهمة بتنفيذ سلسلة من السرقات المتكررة استهدفت أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة لبنك واحد.

واستغل المتهم ثغرة أمنية مكنته من الوصول إلى الأموال وسحبها من وحدات الإيداع في الأجهزة باستخدام أدوات بسيطة، وفقًا لموقع heberler.

حجم السرقات

كشفت التحقيقات أن المتهم نفذ 38 عملية سرقة من 15 جهاز صراف آلي مختلف في أنحاء المدينة.

القيمة المسروقة

بلغت قيمة الأموال المستولى عليها حوالي 199,760 ليرة تركية، بينما استمرت عمليات السرقة بين 21 أبريل و18 نوفمبر.

طريقة تنفيذ عمليات السرقة

رصدت كاميرات المراقبة رجلا يستخدم قناعا طبيا وخوذة دراجة نارية لإخفاء ملامحه، ويستعين بمفك وأدوات مشابهة لفتح منافذ محددة في أجهزة الإيداع وسحب الأموال من داخلها، وتكررت هذه الطريقة في جميع مواقع السطو، ما دفع وحدة مكافحة السرقة إلى فتح تحقيق واسع.

وتمكن فريق البحث من تحديد هوية الجاني بعد مراجعة التسجيلات والسجلات الجنائية، وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 36 عاما وله سوابق لدى الشرطة.

وعلى إثر ذلك، نفذت عملية أمنية في منطقة إسنيورت انتهت بالقبض عليه، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أُحيل المتهم إلى النيابة العامة، و صدر قرار قضائي بالسجن الاحتياطي على ذمة القضية.

