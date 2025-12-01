على طريقة مسلسل كارثة طبيعية.. أكبر عدد توائم مسجل في موسوعة جينيس

بعد الجدل حول فوزها باللقب.. ملكة جمال الكون 2025 ترد على الانتقادات

سجل فريق طبي في تركيا حالة استثنائية نادرة بعد اكتشاف عدد غير مسبوق من الحصوات داخل مرارة مريضة واحدة، في واقعة وصفها الأطباء بأنها مذهلة.

وتم الكشف عن هذه الحالة خلال عملية جراحية دقيقة تطلبت استخدام تقنيات متطورة لإحصاء الحصوات، بعدما تعذر على الفريق عدها يدويا بسبب كثرتها، بحسب موقع haberler التركي.

وكانت السيدة عائشة تشوبانلار،البالغة من العمر 70 عاما، قد راجعت مستشفى حكوميا في مدينة سوما بولاية مانيسا، بسبب آلام متكررة وحادة في البطن، وأظهرت الفحوصات التي أجراها الجراح محمد بوراك كويونجو وجود حصوات منتقلة إلى القناة الصفراوية الرئيسية، ترافقت مع التهاب شديد، ما استدعى التدخل الجراحي السريع.

وأجريت للمريضة عملية استئصال للمرارة باستخدام المنظار، حيث نجح الأطباء في استخراج كمية كبيرة من الحصوات الصغيرة التي تراوح قطرها بين 2 و3 مليمترات.

لكن التحدي الأبرز ظهر عند محاولة معرفة العدد الفعلي للحصوات، ما دفع الفريق الطبي إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإحصائها بدقة، وكانت النتيجة صادمة، إذ تجاوز العدد 20 ألف حصوة.

وأكد الجراح أن الصعوبة الحقيقية تمثلت في إزالة هذا الكم الهائل من الحصوات دون التسبب بثقب في المرارة أو تسربها إلى تجويف البطن.

وبعد العملية، غادرت المريضة المستشفى بحالة جيدة عقب فترة قصيرة من المراقبة، معربة عن شكرها للفريق الطبي الذي أنهى معاناتها الطويلة مع الألم.

اقرأ أيضا:

أغرب فواتير المطاعم.. لن تصدق ما دفعه الزبائن (صور)

فيديو صادم.. فصل مدير صيني من عمله بعد الاعتداء على عامل

أخفى الجثة لسنوات.. إيطالي يتنكر في شكل والدته المتوفاة لسبب صادم

صراع عالمي وسيطرة الـAI.. توقعات العرافة العمياء "بابا فانجا" لعام 2026

قبل لحظات من حرق جثمانها.. استيقاظ سيدة داخل تابوت (فيديو)



