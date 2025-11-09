أغرب الحيوانات في العالم.. لن تصدق أن بعضها موجود فعلًا

خلال زيارتها الرسمية إلى مصر، خطفت ملكة الدنمارك ماري إليزابيث الأنظار بجمالها وأناقتها، بعد أن نشر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور لها في المتحف المصري الكبير وجولتها أمام الأهرامات.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن ملكة الدنمارك، وفقا لموقع "cnn".

- اسمها بالكامل ماري إليزابيث دونالدسون.

- مواليد 5 فبراير 1972.

- تبلغ من العمر 53 عاما.

- من مواليد أستراليا.

- والداها هاجرا من اسكتلندا إلى أستراليا عام 1963.

- هي الأصغر بين أربعة أشقاء، ولديها أختان وأخ واحد.

- انتقلت العائلة إلى تكساس بالولايات المتحدة عندما كانت ماري في الثانية، لعمل والدها بوكالة ناسا، ثم عادوا إلى تسمانيا.

- تخرجت من جامعة تسمانيا عام 1994 حاصلة على درجة في التجارة والقانون.

- عملت في مجالات الإعلان والمبيعات في ملبورن وسيدني وإدنبرة.

- ثم انتقلت إلى الدنمارك عام 2002 للعمل كمستشارة مشروع مع شركة مايكروسوفت.

- تزوجت الأمير فريدريك في 14 مايو 2004، وأصبحت ولية عهد الدنمارك.

- أنجبت الأمير كريستيان، الأميرة إيزابيلا، والتوأمان الأمير فنسنت والأميرة جوزفين.

- أصبحت أول ملكة مولودة في أستراليا في العالم عند تولي زوجها العرش في يناير 2024.

- في عام 2019، رشحتها الملكة مارجريت الثانية وصية على العرش لتتولى مهام الملكة أثناء غيابها.

- بعد تنازل الملكة مارجريت في 31 ديسمبر 2023، أصبح الأمير فريدريك ملكًا باسم فريدريك العاشر في 14 يناير 2024، وأصبحت ماري ملكة الدنمارك.

- تصدرت قائمة أفضل النساء أناقة عالميا، وظهرت في صور لمجلة "Vogue" أستراليا.

- احتفلت جامعة كوبنهاجن بعيد ميلادها الخمسين عام 2022، بافتتاح مركز ولي العهد الأميرة ماري تكريما لها.

- أُطلق اسمها على مستشفى ماري إليزابيث للأطفال والمراهقين.

- أسست مؤسسة ماري 2007 لدعم الأطفال والبالغين والأسر المعزولة، مع التركيز على ضحايا التنمر والعنف المنزلي والوحدة.

- تعمل ماري كراعية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما تشغل منصب راعية الأمم المتحدة للسكان.