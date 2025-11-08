أغرب الحدود بين الدول: بيوت مقسومة نصفين بين دولتين

أغرب الحيوانات في العالم.. لن تصدق أن بعضها موجود فعلًا

توجد بعض الحدود بين الدول التي تُعد من أغرب ما يمكن، حتى أن هناك بيوتًا ومباني فعلًا مقسومة نصفين بين دولتين.

هذه الظاهرة نادرة لكنها حقيقية، وفيما يلي بعض من أغرب الأمثلة على ذلك، وفقًا لما جاء في “Times of India” و”Tripzilla”.

1. قرية بارلي هيرتوجنباوش بين بلجيكا وهولندا

تُعد هذه القرية واحدة من أكثر الأماكن تعقيدًا من ناحية الحدود. القرية مقسومة إلى قسمين:

بارلي-هرتوج (Baarle-Hertog): جزء تابع لبلجيكا.

بارلي-ناسّاو (Baarle-Nassau): جزء تابع لهولندا.

الحدود ليست مستقيمة بل هي عبارة عن سلسلة من الجيوب (Enclaves) والجيوب داخل الجيوب. بعض المنازل فعلاً تقع على الحدود تمامًا، وفي بعض الحالات:

باب المنزل يحدد تبعيته للدولة:

إذا كان الباب في الجانب الهولندي، يتبع المنزل هولندا.

إذا كان في الجانب البلجيكي، يتبع بلجيكا.

وفي بعض المطاعم أو البيوت، يُرسم خط على الأرض يُظهر أين تنتهي بلجيكا وتبدأ هولندا، وأحيانًا يمر هذا الخط من منتصف الطاولة!

2. مدينة ديربي لاين (Derby Line) بين الولايات المتحدة وكندا

تقع هذه المدينة بين ولاية فيرمونت (Vermont) الأمريكية وكيبك (Quebec) الكندية. تحتوي على مبانٍ يمر الخط الحدودي من وسطها، مثل:

مكتبة هاسكل ومسرح الأوبرا (Haskell Free Library and Opera House).

تم تصميم المبنى بحيث يكون:

المدخل في أمريكا.

قاعة القراءة في كندا.

حتى أن الخط الحدودي مرسوم داخل المبنى. هذه المنشأة فريدة من نوعها وتستخدمها العائلات التي تعيش على جانبي الحدود، خاصة في أوقات الإغلاق بسبب كوفيد.

3. قرية روندو (Rønåsen) بين السويد والنرويج

هناك بيوت ريفية قرب الحدود، يمر الخط الحدودي عبرها ويستخدمها سكان من الدولتين. في الشتاء، يكون من الصعب أحيانًا معرفة في أي بلد تقف بسبب تراكم الثلوج.

4. جزيرة ديوميدي (Diomede Islands) – بين روسيا والولايات المتحدة

ورغم أنها ليست “بيوتًا مقسومة”، فإنها تستحق الذكر:

تتكون من جزيرتين صغيرتين في مضيق بيرينغ:

ديوميدي الصغرى: تابعة لأمريكا.

ديوميدي الكبرى: تابعة لروسيا.

الفرق بينهما لا يتجاوز 4 كم، لكن الفرق الزمني بينهما 21 ساعة بسبب “خط التاريخ الدولي”. لذلك تُعرف هاتان الجزيرتان بـ “جزيرة الغد” و”جزيرة الأمس”.

