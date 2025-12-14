كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد إمام عن التعاون مع الفنان الكوميدى عمرو عبدالجليل، ضمن فريق عمل مسلسل "الكينج" رمضان 2026.

وكتب إمام عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أخف دم في العالم، النجم الكبير و القدير عمرو عبدالجليل اللي بتشرف بالشغل معاه منور مسلسل الكينج، بدير الجيوشي دور جديد عليه و متألق فيه".

ووجه محمد إمام رسالة لجمهوره: "استنونا لأول مرة مع بعض في رمضان٢٠٢٦ إن شاء الله، ام بي سي مصر وشاهد".

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر ، ميرنا جميل، عمرو عبدالجليل تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

اقرأ أيضا..

"تجنن".. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة أمام البحر

ضحك وهزار.. تامر حسني يثير دهشة أسماء جلال في فيديو طريف